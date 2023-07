Buraco na avenida Recife deixa trânsito lento; Emlurb diz que responsabilidade é da Compesa

A- A+

O buraco que se abriu na avenida Recife, na altura do bairro de Areias, Zona Oeste da capital pernambucana, segue causando transtornos na noite desta segunda-feira (3).

Mesmo com a retirada do carro que ficou preso na cratera e com o reparo no vazamento que ocasionou o acidente, o trânsito segue lento na avenida, no sentido Aeroporto. Equipes da Compesa e da Emlurb continuam trabalhando na reconstrução da via.



Nas imediações do local onde se formou a cratera, agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) efetuaram um bloqueio. Os condutores que seguem pela avenida Recife (sentido aeroporto) são obrigados a desviar pela rua Capitão Estevão Fernandes.



Segundo a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), a abertura do buraco na avenida Recife foi ocasionado pelo rompimento de um cano de abastecimento de água da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa). O vazamento, de acordo com o órgão municipal, danificou as placas de concreto da via e provocou o rompimento da pista.



Citando a Lei do Pavimento (18.355/17), legislação municipal que regulamenta obras e dispõe sobre danos na pavimentação de vias públicas no Recife, a Emlurb afirmou que é responsabilidade da Compesa a execução dos reparos na via danificada. A lei prevê penalização para quem "danificar a via pública e não iniciar, em um prazo de vinte e quatro horas, sua recomposição".

O mesmo dispositivo prevê, ainda, que os responsáveis por "executar obras de recomposição do pavimento dos logradouros públicos e [obras de] pavimentação de vias públicas" devem realizar os reparos de acordo com as normas técnicas específicas.



Em nota, a gestão municipal afirmou que a Compesa é responsável por 2.215 solicitações à Emlurb "para realizar reparos e/ou consertos em pavimentação da cidade"; o número corresponde, de acordo com a prefeitura, 94,78% do total de ocorrência em aberto no órgão.

"A Compesa já foi notificada por diversas ocorrências e recebeu aplicação de multa pelas seguintes irregularidades: sem anuência (755 processos); falta de sinalização (162 processos); remoção de entulho (3 processos); e recomposição desconforme (286 processos); além de outros motivos, como descumprimento de prazo, limpeza e ausência de recomposição. Estas 1.648 ocorrências resultaram na aplicação de R$ 60.924.394,19 milhões em multas", segue a nota da Emlurb.

O caso

A cratera se formou na manhã desta segunda-feira (3), no momento em que um carro passava pela avenida. O veículo, um Chevrolet Onyx 2020, transportava, no momento do acidente, o condutor Alberto Lira, 48, motorista de aplicativo, e uma passageira, a cirurgiã-dentista Petrúcia Prado, 32.



O caso ocorreu em frente à clínica odontológica onde a profissional trabalha, no momento em que a corrida iria ser encerrada. Ambos foram socorridos por pessoas que circulavam pela via e não ficaram feridos. O carro foi encaminhado à sede de uma seguradora no Recife.



No início da tarde desta segunda (3), a Compesa confirmou que um vazamento de água causado por um rompimento de tubulação aconteceu nas proximidades do local do acidente. De acordo com a empresa, equipes técnicas inspecionaram a via e as tubulações para definir o que causou o rompimento.



A nota divulgada pela Compesa cita, ainda, uma recorrência de rompimentos do asfalto, mas por problemas na drenagem da via.

“Por se tratar de uma área onde o asfalto já cedeu em decorrência de problema na rede de drenagem (galerias de águas pluviais), a Compesa está acionando os técnicos da prefeitura do Recife para realização do diagnóstico conjunto para identificação da causa do abatimento e o que motivou o estouramento”, diz o comunicado da concessionária.



Abastecimento será normalizado na terça

Por causa do acidente, os bairros de Areias, Barro, Caçote, Estância, Jardim São Paulo, Jiquiá, Sacho e Tejipió ficaram sem abastecimento de água. Segundo a Compesa, o fornecimento será retomado nesta terça-feira (4).





Veja também

RECIFE Compesa diz que buraco na avenida Recife pode ter sido causado por chuvas; Emlurb diverge