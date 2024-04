A- A+

Saúde Burn on: conheça a nova síndrome, prima do burn out A pessoa com o problema não chega ao colapso, mas vive uma exaustão depressiva crônica

O burnout, uma exaustão extrema relacionada ao trabalho, já é uma síndrome reconhecida. Mas o que acontece quando a pessoa vive esse estresse constantemente sem aquele momento de colapso, mas de forma crônica? Para essas, já existe um novo termo: o burn on.

O burnout é definido como uma síndrome resultante do estresse crônico no trabalho. A condição é caracterizada por um estado de tensão emocional e estresse que levam ao esgotamento físico e emocional, que afeta diversas esferas da vida de um indivíduo.

Os principais sintomas são:

ausências no trabalho;

irritabilidade;

Queda na produtividade;

Alterações bruscas de humor;

Agressividade;

Isolamento;

Dificuldade de concentração;

Lapsos de memória;

Ansiedade;

Depressão;

Pessimismo;

Baixa autoestima;

Dor de cabeça e/ou enxaqueca;

Fadiga;

Mudanças nos hábitos alimentares;

Palpitação;

Pressão alta;

Dores musculares;

Insônia;

Distúrbios gastrintestinais.

Já o burn on, criado pelos psicólogos alemães Timo Schiele e Bert Te Wildt e descrito pela primeira vez em 2021, é caracterizado por uma depressão mascarada, uma exaustão depressiva crônica.

Dores no pescoço, nas costas, na cabeça, bruxismo e perda da esperança são os primeiros sinais.

"Além das comorbidades psicológicas e doenças secundárias, como depressão, ansiedade ou vícios, também acreditamos que os afetados podem sofrer cada vez mais de fenômenos psicossomáticos, como pressão alta, e suas possíveis consequências", diz Schiele.

Enquanto os pacientes com burnout precisam tirar licença médica do trabalho, quem tem burn on não para nunca. “Os pacientes estão sempre à beira de um colapso, mas seguem em frente e cultivam, por trás de um sorriso, um tipo diferente de exaustão e depressão”, explicou Wilt.

Assim, ele é menos evidente que o primo famoso. Para conseguir escapar dessa vida frenética e tensão crônica constante, é necessário, primeiramente, reconhecer o problema, diz o especialista.

"O primeiro passo no tratamento, como costuma ser o caso, é se tornar consciente do problema. As pessoas com síndrome de burn on com frequência aparentam estar funcionais, motivo pelo qual costumamos nos basear em relatos de familiares ou pessoas próximas. É também importante refletirmos sobre nossos próprios valores pessoais", explicou o autor ao jornal alemão Deutsche Welle.

A recomendação é buscar ajuda médica e diminuir o ritmo, com técnicas e atividades de relaxamento.

