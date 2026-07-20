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Política Burnham reitera compromisso do Reino Unido com os EUA em garantir circulação em Ormuz O líder britânico reafirma o compromisso com a segurança global e o apoio à Ucrânia

O novo primeiro-ministro trabalhista britânico, Andy Burnham, destacou o compromisso do Reino Unido em garantir a circulação de navios no Estreito de Ormuz para apoiar as cadeias de suprimentos globais em ligação com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em meio aos contatos iniciais com líderes mundiais, Burnham conversou com Trump logo após assumir o cargo nesta segunda-feira, 20, convidando-o a visitar Manchester, segundo comunicado divulgado pelo governo. Manchester será o palco da Cúpula do G20 no próximo ano. O novo premiê foi prefeito da região de Grande Manchester.

"O primeiro-ministro também sublinhou o seu compromisso com a defesa e a segurança e afirmou que garantir a segurança do Reino Unido e dos seus aliados é a sua principal prioridade", de acordo com o comunicado.

Burnham também conversou com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, por telefone nesta segunda, reafirmando o seu "compromisso inabalável e o do Reino Unido com o povo da Ucrânia". Burnham sublinhou que não haveria absolutamente nenhuma mudança na abordagem do Reino Unido, inclusive no que diz respeito à pressão sobre a Rússia, de acordo com outro comunicado divulgado pelo gabinete do premiê britânico.

O primeiro-ministro convidou o presidente Zelensky para visitar o Reino Unido assim que possível e manifestou o desejo de discutir como as duas nações podem fortalecer a defesa tanto da Ucrânia quanto da Europa como um todo.

Além das ligações formais a líderes mundiais, Burnham dedicou-se a anunciar os futuros ocupantes de seu governo, incluindo a nomeação de John Healey para chefiar as Finanças do Reino Unido. O anúncio da escolha pesou sobre a libra britânica.

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