A- A+

BRASIL Busca e apreensão da PF em imóveis de Bacellar encontrou Mercedes, adega e área gourmet Um dos imóveis que mais chamaram atenção dos investigadores é uma propriedade em Teresópolis, na Região Serrana, com características de resort privado

Imóveis de alto padrão, áreas de lazer e veículos de luxo. A vida patrimonial de Rodrigo Bacellar, detalhada no relatório da PF, surpreende — ao menos quatro endereços ligados ao presidente afastado da Alerj foram alvo de busca e apreensão durante a operação Unha e Carne.

Um dos imóveis que mais chamaram atenção dos investigadores é uma propriedade em Teresópolis, na Região Serrana, com características de resort privado.



Localizado em um condomínio, o terreno reúne diversas edificações além da casa principal, que tem três andares, elevador e uma adega com vários rótulos de vinho — adornada com um retrato do deputado feito com cápsulas de bala. Segundo a PF, há residência de hóspedes, casa de caseiro, academia, área gourmet ao lado da piscina, capela e quadra poliesportiva.

Na garagem, foi identificado um veículo Mercedes-Benz GLE400D, avaliado em mais de R$ 850 mil. O porteiro informou aos policiais que Bacellar e a família utilizam o imóvel desde 2022. O relatório registra ainda o pagamento de IPTU em 31 de janeiro de 2024, no valor de R$ 21 mil.

Já na Avenida Atlântica, de frente para a praia do Leme, a PF cumpriu mandado em um apartamento que ocupa todo o sexto andar de um edifício de 12 pavimentos, com cerca de 650 metros quadrados. O prédio não ostenta fachada chamativa, mas mantém controle rígido de acesso. Câmeras monitoram a área externa, as janelas têm vidro escuro e seguranças com rádios acompanham a movimentação na portaria.



Outro endereço vistoriado fica na Rua Aires Saldanha, em Copacabana, em prédio com acesso pela própria rua e pela Avenida Atlântica — e que ocupa um andar inteiro no sétimo pavimento. O documento da PF descreve o imóvel como “suntuosamente adornado, limpo e mobiliado”, mas com armários vazios e sem sinais de uso permanente.

O síndico afirmou que Bacellar frequentava o local ao menos duas vezes por semana, permanecendo por curtos períodos. Segundo ele, o deputado costumava deixar o motorista aguardando do lado de fora e entrava sozinho.

Já em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, os agentes estiveram em um terreno murado de cerca de 70 mil metros quadrados. O imóvel, que terá campo de futebol com grama natural, quadra de vôlei de praia e piscina, está em fase inicial de construção.

Rendimentos declarados

Para os investigadores, o conjunto patrimonial do deputado reforça a necessidade de aprofundar a análise sobre a origem dos recursos e a compatibilidade com os rendimentos declarados.

Segundo levantamento do Globo, Bacellar teve seu patrimônio aumentado em mais de 830% entre as eleições de 2018 e 2022. Os dados estão no portal de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais. Em sua primeira corrida eleitoral, em 2018, ele concorreu ao cargo de deputado estadual declarando R$ 85 mil em espécie. Quatro anos depois, em 2022, declarou R$ 793 mil em bens.

Veja também