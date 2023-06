Busca por submersível desaparecido perto do Titanic entra em fase crítica

A- A+

A intensa operação de busca do submersível Titan, que desapareceu no domingo (18) com cinco pessoas a bordo quando se dirigia para os destroços do Titanic no Atlântico Norte, entra esta quinta-feira (22) numa fase crítica, uma vez que as reservas de oxigênio podem se esgotar em poucas horas.

A Guarda Costeira dos EUA continua "otimista", mas a situação se torna cada vez mais difícil para os passageiros do pequeno submersível de águas profundas da empresa privada OceanGate Expeditions, com oxigénio de emergência durante 96 horas.

O anúncio, na quarta-feira (21), de que aeronaves P-3 canadenses detectaram ruídos subaquáticos na área de buscas aumentou as esperanças e orientou a equipe internacional de resgate marítimo enviada ao local.

Mas "não sabemos quais são os ruídos", disse o porta-voz da Guarda Costeira dos EUA, capitão Jamie Frederick, a repórteres.

As comunicações com Titan foram perdidas no domingo duas horas depois de submergir em direção aos restos do lendário transatlântico Titanic, a quase 4 mil metros de profundidade e a cerca de 600 km da ilha canadense de Newfoundland, no Atlântico Norte.

A bordo estavam o milionário britânico Hamish Harding, presidente da empresa Action Aviation; o paquistanês Shahzada Dawood, vice-presidente da Engro, e seu filho Suleman; o experiente mergulhador francês Paul-Henri Nargeolet; e Stockton Rush, CEO da OceanGate Expeditions, a empresa que opera o submersível, e que cobrava US$ 250 mil por turista.

Importantes medidas

Cinco navios, aos quais se esperava juntar outros cinco nesta altura, equipados com sonares e equipamentos de alta tecnologia, vasculham uma área de cerca de 20 mil quilómetros quadrados, aproximadamente do tamanho de El Salvador, e a uma profundidade de quase quatro quilômetros. , enquanto do ar, vários aviões cruzam o céu em busca de qualquer vestígio do submersível.

O Pentágono anunciou o envio de uma terceira aeronave C-130 e três aeronaves C-17, enquanto um robô subaquático enviado pelo Instituto Oceanográfico Francês se juntaria à busca por volta das 08h GMT.

A Royal Canadian Navy enviou um navio com uma câmara hiperbárica a bordo e especialistas com assistência médica, além de outro navio da guarda costeira equipado com avançados instrumentos de sonar.

A empresa Horizon Maritime, proprietária do Polar Prince, navio que lançou o submersível, também está enviando outro navio com equipamentos de busca em alto mar.

A localização da busca "torna a mobilização rápida de grandes quantidades de equipamento excepcionalmente difícil", explicou o capitão Frederick.

Perigo de expedição

Nos últimos dias, veio à tona um relatório sobre as deficiências na segurança do navio.

O ex-diretor de operações marítimas da OceanGate Expeditions, da empresa fabricante, David Lochridge, demitido por ter questionado a segurança do Titan, mencionou em uma denúncia legal o "projeto experimental e não comprovado" do submersível.

Segundo Lochridge, uma vigia na frente do dispositivo foi projetada para resistir à pressão a uma profundidade de 1.300 metros, e não a 4 mil metros.

Todo mundo conhece o perigo da expedição, disse Mike Reiss, um escritor de televisão que visitou os destroços do Titanic em 2022, à BBC.

"Você assina um documento antes de subir e na primeira página a morte é mencionada três vezes", disse ele, depois de lembrar que ao mergulhar em águas tão profundas "a bússola imediatamente parou de funcionar e começou a girar", o que fez com que tivessem que se mover cegamente na escuridão do oceano para procurar o transatlântico afundado em sua viagem inaugural entre a cidade inglesa de Southampton e Nova York em 1912, que matou 1.500 das 2.224 pessoas a bordo.

Desde que o naufrágio do Titanic foi descoberto em 1985 a uma profundidade de 4 mil metros, a área se tornou um local de peregrinação para caçadores de tesouros e turistas em busca de emoção.

Alistair Greig, professor de engenharia naval na University College London, considera duas hipóteses sobre o paradeiro do Titã.

O navio pode ter sofrido um problema elétrico ou de comunicação, o que não o teria impedido de subir à superfície e o outro é que o casco foi danificado, de modo que as esperanças de encontrar os cinco passageiros com vida se dissiparam.

