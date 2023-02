Busca por vítimas de naufrágio se estende "por toda a Baía de Guanabara", diz porta-voz dos bombeiro

A- A+

A busca pelos desaparecidos de acidente envolvendo a traineira Caiçara, no último domingo, continuam. Eram 14 pessoas a bordo, seis sobreviveram ao naufrágio; outras seis morreram: e duas ainda não foram encontradas. O porta-voz do Corpo de Bombeiros, major Fabio Contreiras, detalhou que as buscas se estendem pela Baía de Guanabara após ser descartada a possibilidade de vítimas ainda estarem dentro do barco.

A gente já conseguiu desvirar a embarcação. Já içamos e a entregamos a embarcação aos cuidados da Capitania dos Portos, descartando qualquer possibilidade de encontrar outra vítima no interior da embarcação. O trabalho de buscas continua, a gente não tem previsão de término. Ele está se estendendo por toda a região da Baía de Guanabara para que a gente possa encontrar o quanto antes essas duas vítimas, afirmou Contreiras.

A traineira Caiçara partiu da Vila dos Pescadores do bairro Bancários, na Ilha do Governador, para um passeio pela Baía de Guanabara. No domingo, dia em que choveu no Rio, os bombeiros foram acionados às 17h25 para o acidente, entre as ilhas de Paquetá e do Governador.

O Corpo de Bombeiros vem atuando desde o fiml da tarde de domingo na ocorrência do acidente náutico na Baía de Guanabara. A gente já encontrou seis vítimas, infelizmente, sem vida: cinco delas no interior da própria embarcação e uma perto da Ponte Rio-Niterói. Ainda restam dois desaparecidos: uma vítima do sexo masculino e uma do sexo feminino, completou o porta-voz da corporação.

A Marinha do Brasil, que atua em conjunto com os bombeiros nas buscas, informou que um "Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação irá apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. Concluído o procedimento e cumpridas as formalidades legais, os documentos serão encaminhados ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação".

Seis vítimas foram encontradas sem vida:

Caio Gomes da Silva, 3 anos

Eduardo Borges da Silva Correia, 14 anos

Evandro José Sena, 55 anos

Everson Costa de Assunção, 46 anos

Juliana Gomes de Lana da Silva, 35 anos

Michele Bayerl de Moraes de Sena, 43 anos

Fábio Dantas Soares, de 46 anos, e Isabel Cristina de Souza Borges, de 38 anos, estão desaparecidos.

