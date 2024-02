Buscas por fugitivos do presídio de Mossoró chega a rancho com sinais de invasão

A- A+

Uma residência na zona rural de Mossoró foi arrombada, e a proximidade levanta a suspeita de que os invasores sejam os dois apenados que fugiram da Penitenciária Federal da cidade. Segundo o morador do Rancho da Caça que teve a casa invadida, os suspeitos levaram do local biscoito, roupas, tênis, melancia, queijo, pão de forma, margarina e fósforo.

Desde que o caso veio a público, uma operação integrada envolvendo as forças de segurança federais, estaduais e até de estados vizinhos foi montada em Mossoró, no Rio Grande do Norte, com o objetivo de recuperar os foragidos. As forças de segurança seguem fazendo buscas na região, inclusive com uso dos helicópteros da Polícia Rodoviária Federal e do Potiguar 02, da Secretaria de Segurança Pública do estado. As informações são do jornal Mossoró Hoje.

Os detentos fugiram do presídio de segurança máxima por volta das 3h da madrugada. Rogério da Silva Mendonça, de 36 anos, e Deibson Cabral Nascimento, de 33, ambos envolvidos em guerras sangrentas de facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas no Acre, teriam escalado até o teto através de uma lâmpada, e em seguida teriam cortado uma cerca.

A Polícia Federal e a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), no entanto, ainda não divulgaram maiores detalhes sobre a dinâmica. A PF investiga se houve facilitação na fuga e sabe-se que uma obra que vinha sendo realizada no presídio pode ter contribuído, também, para a empreitada da dupla.

