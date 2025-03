A- A+

Pernambuco Buscas por menina de 12 anos sequestrada no Sertão de Pernambuco entram no terceiro dia São utilizados policiais especializados, cães farejadores e aeronaves na busca pela adolescente

O Governo de Pernambuco informou, nesta quinta-feira (27), que as buscas pela adolescente de 12 anos que foi sequestrada em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão pernambucano, seguem sem interrupção.

Desde a terça-feira (25), dia em que a menina foi sequestrada enquanto voltava para casa ao lado do irmão de quatro anos e da mãe, forças policiais incluíram cães farejadores e aeronaves para fortalecer as buscas.

O crime aconteceu enquanto a família pegava carona com um conhecido. No entanto, em determinado momento da viagem, o homem teria agredido e amarrado a mãe da adolescente e aproveitado o momento para levar a adolescente.

A operação conta com o apoio de equipes especializadas da Polícia Militar, incluindo o Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi), além de bombeiros militares com cães farejadores, drone termal e aeronaves do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

“As buscas seguem de forma ininterrupta, dia e noite. Equipes do Bepi e de unidades de área da PM estão atuando em diversos locais. A Polícia Civil continua investigando o caso em busca de novas pistas, enquanto a Polícia Científica, o Corpo de Bombeiros Militar com os cães farejadores, e o GTA, não medem esforços para localizar a adolescente desaparecida. Nosso compromisso é encontrar a jovem o mais rápido possível”, pontua o comandante do Bepi, tenente-coronel Alessandro Bezerra.

A Polícia Civil de Pernambuco, responsável pela investigação do caso, reforça o apelo à população para que colabore com informações que possam auxiliar na localização da jovem.

Qualquer informação relevante pode ser repassada de forma anônima para os seguintes contatos:

* Central de Operações da 7ª CIPM: (87) 99644 5348

* Central do Bepi: (87) 98877 2117

* Delegacia de Santa Maria da Boa Vista: (87) 98877 2249

* Ouvidoria: 181 ou 0800 081 5001

