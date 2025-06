Buscas por mulher e cachorro desaparecidos no naufrágio em Suape serão retomadas nesta segunda (23)

A- A+

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que as buscas por uma mulher e um cachorro desaparecidos após o naufrágio de uma lancha em Suape foram retomadas na manhã desta segunda-feira (23), às 6h.

O acidente aconteceu no fim da tarde do sábado (21), nas proximidades do Porto de Suape, no município do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife.

No domingo (22), as equipes de resgate atuaram ao longo do dia com uma Unidade Tática de Mergulho, uma equipe de comando operacional, uma moto aquática da Marinha e um helicóptero do Grupamento Tático Aéreo (GTA), que realizou sobrevoos na região.

De acordo com o CBMPE, a embarcação transportava duas pessoas e um cachorro. Um dos ocupantes conseguiu nadar até o molhe do porto e pedir ajuda.

A vítima resgatada foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ipojuca. Em nota, a prefeitura informou que o homem chegou à unidade por volta das 21h do sábado, apresentando pequenas escoriações e em bom estado geral. Ele foi liberado após o atendimento.

Os nomes das vítimas não foram divulgados. Equipes da Marinha e do Corpo de Bombeiros seguem mobilizadas.

