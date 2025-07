A- A+

TRAGÉDIA Buscas por sobreviventes de naufrágio que deixou 35 mortos continuam no Vietnã A embarcação, que levava famílias em um passeio pela famosa baía de Ha Long, foi surpreendida no sábado por uma violenta tempestade

Equipes de resgate continuavam neste domingo (20) a busca por quatro desaparecidos após o naufrágio de um barco que causou a morte de pelo menos 35 pessoas, em um dos destinos turísticos mais populares do Vietnã.

A embarcação, que levava famílias em um passeio pela famosa baía de Ha Long, foi surpreendida no sábado por uma violenta tempestade, em um dos desastres mais mortais já registrados nesse local, patrimônio mundial da Unesco.

O barco "Wonder Sea" transportava 49 pessoas — 46 passageiros e três tripulantes — quando afundou devido à tempestade repentina, segundo um relatório da polícia consultado pela AFP.

Os socorristas recuperaram 35 corpos e resgataram 10 sobreviventes, informou a fonte policial. Quatro pessoas seguem desaparecidas.

A maioria dos passageiros era composta por famílias visitantes da capital Hanói, incluindo mais de 20 crianças.

A embarcação foi rebocada até o cais na manhã de domingo.

Um menino de 10 anos que sobreviveu contou ao site estatal VietnamNet que conseguiu se salvar nadando.

“Respirei fundo, passei por um espaço estreito, mergulhei e depois voltei à superfície. Gritei por socorro, e soldados que estavam em um barco me resgataram”, relatou.

O primeiro-ministro Pham Minh Chinh expressou suas condolências às famílias das vítimas e pediu aos ministérios da Defesa e da Segurança Pública que intensificassem com urgência as operações de busca e resgate.

As autoridades também anunciaram que “investigarão e esclarecerão a causa do incidente e aplicarão punições rigorosas às infrações cometidas”, segundo comunicado publicado no site do governo.



Familiares aflitos

Tran Trong Hung, morador da região da baía de Ha Long, relatou à AFP que “o céu escureceu por volta das 14h” e que houve “queda de granizo do tamanho de dedos dos pés, acompanhada por chuvas torrenciais, trovões e relâmpagos”.

Enquanto isso, familiares das vítimas do acidente aguardavam ansiosos no cais da famosa baía por notícias de seus entes queridos.

Frutas e flores foram deixadas em oferendas espontâneas às vítimas do naufrágio.

Hoang Quang saiu de Hanói durante a madrugada e viajou até a província de Quang Ninh em busca de informações sobre sua família, que estava a bordo.

Ele contou que sua prima, que vende frutas, e o marido, motorista de ônibus, “fizeram o possível” para pagar a viagem até a baía como forma de lazer.

O corpo do marido foi encontrado, “mas ainda não o da minha prima”, disse Hoang à AFP.

As chuvas intensas também atingiram no sábado o norte de Hanói e as províncias de Thai Nguyen e Bac Ninh.

A baía de Ha Long é um dos destinos turísticos mais visitados do Vietnã, atraindo milhões de pessoas todos os anos com suas águas esverdeadas e ilhas de calcário cobertas por floresta tropical.

Veja também