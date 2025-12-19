A- A+

Saúde Butantan entregará 300 mil doses da vacina contra a dengue na próxima semana Até o final de janeiro, outras 1 milhão de doses estarão disponíveis ao Programa Nacional de Imunizações (PNI)

O Instituto Butantan dará início na próxima semana à entrega da vacina contra a dengue ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).

No início da próxima semana, serão entregues 300 mil doses e até o final de janeiro, serão mais um milhão de doses. A assinatura do contrato foi realizada nesta sexta-feira (19) entre o Instituto Butantan e o Ministério da Saúde.

De acordo com a estratégia anunciada pelo Ministério da Saúde, essas primeiras doses serão destinadas aos profissionais da Atenção Primária, que atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e em visitas domiciliares.

Com a ampliação da capacidade produtiva, o ministério deverá estender a vacinação ao público geral, começando pelos adultos de 59 anos e avançando gradualmente até atingir a faixa dos 15 anos.

A Butantan-DV é a primeira vacina do mundo em dose única contra a dengue. O imunizante foi aprovado pela Anvisa para ser utilizada na população brasileira de 12 a 59 anos.

Nesse público, o imunizante mostrou 74,7% de eficácia geral, 91,6% de eficácia contra dengue grave e com sinais de alarme e 100% de eficácia contra hospitalizações por dengue.

Mesmo antes da aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Instituto Butantan já havia dado início à produção do imunizante em seu parque industrial. Além disso, o Butantan fechou uma parceria internacional com a empresa chinesa WuXi para aumentar a produção e ampliar a entrega no segundo semestre de 2026.

Ampliação da faixa elegível

O Instituto Butantan pretende ampliar a faixa etária da vacina tanto para o público pediátrico quanto para aquele acima de 60 anos. Para isso, já recebeu aprovação da Anvisa para avaliar a vacina da dengue na população de 60 a 79 anos.

Além disso, mais dados deverão ser coletados para avaliar a possível inclusão das crianças de 2 a 11 anos nas recomendações da vacina. Os estudos clínicos realizados já comprovaram que a vacina é segura nesta faixa etária.

