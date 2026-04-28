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Gripe Butantan: instituto busca voluntários para ensaio clínico de vacina contra gripe para idosos Novo imunizante possui um adjuvante que irá aumentar proteção para este público

O Instituto Butantan iniciou a segunda fase de recrutamento de voluntários para um ensaio clínico da vacina adjuvada contra a gripe, voltado para pessoas com 60 anos ou mais. A pesquisa busca ampliar a participação de idosos, um dos grupos de risco por ter imunidade reduzida, no estudo do novo imunizante. O instituto busca participantes em 15 municípios em nove estados do país.

A nova vacina possui um adjuvante em sua composição com o objetivo de aumentar a proteção contra a gripe em idosos.

— A população de 60 anos ou mais enfrenta um processo chamado de imunossenescência, que faz com que a resposta protetora às infecções e às vacinas contra a gripe seja menor em comparação à população adulta ou adolescente. Por esse motivo, o Instituto Butantan está desenvolvendo uma vacina contra a gripe aprimorada, adjuvada, a fim de gerar uma maior proteção e evitar ainda mais complicações, hospitalizações e óbitos pelo vírus influenza entre os mais velhos — explica a gestora médica de Desenvolvimento Clínico do Butantan Carolina Barbieri, responsável pelo estudo, em material divulgado pelo instituto.

O ensaio clínico faz parte da fase 3 de desenvolvimento do imunizante, etapa em que são analisadas a segurança e a eficácia em um número maior de participantes, após resultados positivos nas fases iniciais de testes.

Tanto homens como mulheres podem ser voluntários. Para participar, é preciso ter 60 anos ou mais, ser saudável ou ter comorbidades tratadas e clinicamente estáveis. Não serão permitidos indivíduos com imunodeficiência ou doenças não estabilizadas.

Numa primeira etapa, 300 voluntários participaram. Agora, o instituto quer chegar a 6.900 colaboradores para a avaliação do novo imunizante. O Butantan explica que metade dos voluntários vão receberem produto adjuvado em desenvolvimento, enquanto o restante terá aplicada uma vacina da gripe de alta dose, que é a disponibilizada regularmente anualmente nas redes pública e privada. Assim, será possível comparar a resposta aos imunizantes.

Quem estiver neste perfil e quiser participar, pode buscar por mais informações nos seguintes centros de pesquisa participates:

Nordeste

Associação Obras Sociais Irmã Dulce - Salvador (BA)

Centro de Pesquisas Clínicas da Universidade Federal de Sergipe (UFS) - Laranjeiras (SE)

Instituto Atena de Pesquisa Clínica - Natal (RN)

Plátano Centro de Pesquisa Clínica LTDA - Recife (PE)

Sudeste

A2Z Clinical Centro Avançado de Pesquisa Clínica - Valinhos (SP)

Centro de Pesquisa S / Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (HCFMRP/USP) - Serrana (SP)

Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto (FUNFARME) - São José do Rio Preto (SP)

Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) - Campinas (SP)

Centro de Pesquisa Clínica Santa Casa de Ribeirão Preto - Ribeirão Preto (SP)

Núcleo de Estudos sobre Infecção Materna, Perinatal e Infantil (NEIMPI) - Ribeirão Preto (SP)

Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) - São Caetano do Sul (SP)

CP Quali Pesquisa Clínica - São Paulo (SP)

Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS - São Paulo (SP)

Centro de Terapias Avançadas e Inovadoras - CT Terapias Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - Belo Horizonte (MG)

Centro Universitário de Belo Horizonte (UniBH) - Belo Horizonte (MG)

Centro de Avaliação de Medicamentos e Especialidades de Pesquisa (CENDERS) / Vitória Clinical Institute - Vitória (ES)

Centro de Pesquisa Clínica e Diagnóstico do Espírito Santo (CEDOES) - Vitória (ES)

Centro-Oeste

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) - Campo Grande (MS)

Sul

Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) - Porto Alegre (RS)

Hospital Moinhos de Vento - Porto Alegre (RS)

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