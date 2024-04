A- A+

ciência Butantan: novo estudo mostra que urina de pessoas do espectro autista pode contribuir no diagnóstico Segundo a publicação, uma das vantagens de trabalhar com biomarcadores na urina é a facilidade da coleta, que pode ser realizada em casa

Um novo estudo feito por pesquisadores do Instituto Butantan, em São Paulo, identificou potenciais biomarcadores em amostras de urina de pessoas com transtorno do espectro do autismo (TEA), que podem contribuir para o desenvolvimento de métodos complementares de diagnóstico e eventual acompanhamento.

Uma das vantagens da análise de biomarcadores presentes na urina é a facilidade da coleta, que pode ser feita em casa pelos próprios pais ou responsáveis – diferente de uma coleta de sangue, que é mais invasiva e exige um profissional especializado.

A pesquisa, publicada na revista científica Biomarkers Journal, mostrou as diferenças na concentração total de proteínas e aminoácidos na urina de indivíduos com autismo e de pessoas sem o transtorno. Os testes apontaram alterações nas quantidades dos aminoácidos arginina, glicina, leucina, treonina, ácido aspártico, alanina, histidina e tirosina na urina das crianças com autismo.

Nela, foram analisadas amostras de 22 crianças diagnosticadas com TEA, com idades entre 3 e 10 anos, e de 22 crianças neurotípicas como grupo controle. De acordo com a publicação, durante a formação do feto ou no período pós-natal, quando os receptores de neurotransmissores estão em desenvolvimento, o desequilíbrio de aminoácidos pode tornar o cérebro vulnerável à superestimulação. Outra hipótese é que essa desregulação metabólica pode contribuir para a presença de comorbidades, como transtornos gastrointestinais.

Segundo o pesquisador Ivo Lebrun, do Laboratório de Bioquímica e Biofísica do Butantan, o desequilíbrio da microbiota intestinal, que anda lado a lado com o metabolismo, costuma estar presente nos pacientes com autismo, levando a uma inflamação do sistema digestivo. Isso faz com que alguns alimentos, em geral, não sejam muito bem tolerados, como derivados do leite e produtos com glúten.

“O autismo é um espectro de alta complexidade, influenciado por vários fatores. Da mesma forma, o seu acompanhamento deve ser multidisciplinar: terapias comportamentais, psicoterapia e nutrição, por exemplo, são práticas que visam a melhoria e controle do quadro”, afirma o pesquisador.

Esta descoberta foi realizada na esteira de estudos que tentam encontrar novos genes associados ao transtorno e biomarcadores para caracterizá-lo. Devido à complexidade do diagnóstico e do tratamento, diversas abordagens têm sido estudadas para ampliar o conhecimento sobre o TEA, como a construção de bancos de dados provenientes de amostras de sangue e de sequenciamento genético.

Veja também

CHINA Xi diz a Biden que questão de Taiwan é 'linha vermelha intransponível'