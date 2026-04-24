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saúde Butantan recruta 6,9 mil idosos para testar nova vacina contra a gripe Objetivo é ampliar a proteção dos idosos, grupo mais vulnerável às complicações da gripe pela queda natural da imunidade

O Instituto Butantan está em busca de 6,9 mil voluntários de 60 anos ou mais para a realização da segunda fase do ensaio clínico de uma nova vacina contra a gripe.

Segundo o Butantan, o novo imunizante tem um adjuvante na composição, substância que fortalece a resposta imunológica. O objetivo é ampliar a proteção dos idosos, grupo mais vulnerável às complicações da gripe pela queda natural da imunidade.

"A população de 60 anos ou mais enfrenta um processo chamado de imunossenescência, que faz com que a resposta protetora às infecções e às vacinas contra a gripe seja menor em comparação à população adulta ou adolescente", explica Carolina Barbieri, gestora médica de Desenvolvimento Clínico do instituto e responsável pelo estudo, em comunicado à imprensa.

"Por esse motivo, o Instituto Butantan está desenvolvendo uma vacina contra a gripe aprimorada, adjuvada, a fim de gerar uma maior proteção e evitar ainda mais complicações, hospitalizações e óbitos pelo vírus influenza entre os mais velhos", acrescenta

Quem pode participar?

Podem participar mulheres e homens que estejam saudáveis ou com comorbidades tratadas e clinicamente estáveis. Não serão incluídos indivíduos com imunodeficiência ou doenças não estabilizadas. A pesquisa ocorre nos seguintes estados:

Bahia

Espírito Santo

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pernambuco

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

São Paulo

Sergipe

A primeira etapa do estudo reuniu 300 voluntários e teve início em janeiro de 2026. O comitê de monitoramento de dados e segurança avaliou o imunizante e atestou um perfil de segurança satisfatório.

Para a nova fase, os 6,9 mil voluntários serão divididos em dois grupos: metade receberá o produto adjuvado do Butantan e a outra metade, uma vacina de alta dose contra a gripe, disponível na rede privada e indicada para pessoas com 60 anos ou mais.

A comparação entre os dois imunizantes é um dos objetivos da etapa. O acompanhamento dos participantes terá duração de seis meses.

Como participar?

O estudo está sendo conduzido em 20 centros de pesquisa. Para participar, é importante entrar em contato com a unidade de interesse para se inscrever. Na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, por exemplo, o primeiro passo é preencher o formulário disponível aqui.

Veja todos os centros participantes:

Nordeste

Associação Obras Sociais Irmã Dulce - Salvador (BA)

Centro de Pesquisas Clínicas da Universidade Federal de Sergipe (UFS) - Laranjeiras (SE)

Instituto Atena de Pesquisa Clínica - Natal (RN)

Plátano Centro de Pesquisa Clínica - Recife (PE)

Sudeste

A2Z Clinical Centro Avançado de Pesquisa Clínica - Valinhos (SP)

Centro de Pesquisa - Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (HCFMRP/USP) - Serrana (SP)

Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto (FUNFARME) - São José do Rio Preto (SP)

Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) - Campinas (SP)

Centro de Pesquisa Clínica Santa Casa de Ribeirão Preto - Ribeirão Preto (SP)

Núcleo de Estudos sobre Infecção Materna, P. e Infantil (NEIMPI) - Ribeirão Preto (SP)

Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) - São Caetano do Sul (SP)

CP Quali Pesquisa Clínica - São Paulo (SP)

Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS - São Paulo (SP)

Centro de Terapias Avançadas e Inovadoras - CT Terapias Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - Belo Horizonte (MG)

Centro Universitário de Belo Horizonte (UniBH) - Belo Horizonte (MG)

Centro de Avaliação de Medicamentos e Especialidades de Pesquisa (CENDERS)/Vitória Clinical Institute - Vitória (ES)

Centro de Pesquisa Clínica e Diagnóstico do Espírito Santo (CEDOES) - Vitória (ES)

Centro-Oeste

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) - Campo Grande (MS)

Sul

Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) - Porto Alegre (RS)

Hospital Moinhos de Vento - Porto Alegre (RS)

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