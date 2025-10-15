A- A+

INFLUENCER PRESO Buzeira: vida de luxo incluía mansão em SP, carros e colar de R$ 2 milhões para Neymar Propriedade construída há cerca de 185 anos tem grande reforma, mantendo estrutura original e ganhará toques modernos na decoração

Preso na terça-feira (14), o influencer Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, levava uma vida marcada por ostentação e muitos luxos. Ele foi alvo de um mandado de busca e apreensão em uma mansão avaliada em cerca de R$ 18 milhões, localizada em Igaratá, no interior de São Paulo — uma propriedade que, por si só, já evidencia um alto padrão de vida. Durante a ação, a polícia apreendeu carros de luxo cromados, relógios e quantias em dinheiro em espécie.

Parte fortuna de Buzeira foi conquistada por meio do conteúdo que compartilhava na internet. “Vi que a internet possibilitava muitas coisas diferentes. Não pensei duas vezes e comecei a agir”, disse ele, que chegou a se formar em comércio exterior, certa vez.

Ele vivia em um condomínio de alto padrão e possuía uma coleção de carros esportivos, frequentemente exibida nas redes sociais. Também compartilhava suas viagens ao exterior. “Tudo o que conquistei veio do meu esforço, trabalho duro e coragem”, afirmou. Segundo o jornal Extra, seu patrimônio estava estimado em cerca de R$ 100 milhões no ano passado.

Buzeira ainda estava inserido no círculo social de famosos, como o jogador Neymar. No final de 2023, quando ele esteve no cruzeiro do atleta, ele o presenteou com um colar avaliado em R$ 2 milhões. “Presente do 00 para o 00 chefe. Falem bem ou falem mal, ninguém é igual o Neymar. Tem que respeitar”, escreveu ao comentar sobre o momento.

