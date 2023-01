Buzz Aldrin, segunda pessoa a pisar na Lua, casa aos 93 anos

O lendário astronauta da Apollo 11 Buzz Aldrin, a segunda pessoa a pisar na Lua, anunciou que se casou com sua namorada de longa data, na sexta-feira (20), quando completou 93 anos.

Edwin "Buzz" Aldrin e Anca Faur, vice-presidente executiva da Buzz Aldrin Ventures, casaram-se em uma cerimônia privada.

"No meu aniversário de 93 anos (...) tenho o prazer de anunciar que meu amor de longa data, a doutora Anca Faur, e eu nos casamos", tuitou Aldrin, junto com fotos dele e sua esposa, que teria 63 anos, de acordo com a imprensa local.

