PÁSCOA Cabanga promove Páscoa Solidária para 200 famílias no Recife e anuncia cursos de qualificação A ação social distribuiu cestas especiais de Páscoa em Brasília Teimosa, Zona Sul do Recife

A ação social Páscoa Solidária, promovida pelo Cabanga Iate Clube de Pernambuco, por meio do Instituto Cabanga de Responsabilidade Social, foi realizada na quarta-feira (16), no bairro de Brasília Teimosa, Zona Sul do Recife.

A iniciativa, que faz parte do projeto Bora Impactar, da Prefeitura do Recife, organizou a entrega de cestas especiais de Páscoa para 200 famílias da comunidade.

O Instituto Cabanga aproveitou o espaço para anunciar a realização de cursos profissionalizantes gratuitos aos moradores da região.

Sobre o curso

Ao todo, serão 540 vagas disponíveis, com aulas de qualificação para garçom, auxiliar de cozinha, bartender, encanador, manutenção predial, marinheiro, sobrevivência ao mar e manutenção de embarcação.

A previsão do início dos cursos é para o segundo semestre de 2025, e as inscrições começam entre maio e junho, através do site do Cabanga.

"É uma ação (entrega das cestas) que tira um pouco da angústia, já os cursos que vamos disponibilizar são o começo de um trabalho de qualificação da população da região", destacou Paulo Perez, presidente do Instituto Cabanga.

Cestas básicas são distribuídas para os moradores de Brasília Teimosa | Foto: André Rick/Cabanga/Instituto Cabanga

Cursos ofertados

A carga horária ofertada é de 80 horas/aula, durante 15 dias, de segunda a sexta-feira. Segue, abaixo, a distribuição de vagas para os cursos disponibilizados pela iniciativa:

100 vagas para Garçom

100 vagas para Auxiliar de Cozinha

100 vagas para Bartender

60 vagas para Encanador

60 vagas para Manutenção predial

40 vagas para Marinheiro

40 vagas para Sobrevivência ao Mar

40 vagas para Manutenção de Embarcação

