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INCLUSÃO Cabanga promove encontro inclusivo para pessoas neurodivergentes neste domingo (13) Programação reúne 70 participantes e inclui visita a veleiros da Refeno e passeio pela Bacia do Pina

O Cabanga Iate Clube de Pernambuco recebe, neste domingo (13), das 9h às 12h, uma programação voltada para pessoas neurodivergentes durante a preparação para a 37ª Regata Internacional Recife–Fernando de Noronha (Refeno).

Ao todo, 70 participantes, acompanhados de familiares ou responsáveis, terão acesso às embarcações e farão um passeio pela Bacia do Pina. As inscrições já foram encerradas.

Programação

A atividade começa com a visita aos veleiros que estão no clube para a competição. Em seguida, os participantes poderão embarcar em uma das embarcações de apoio da regata para navegar pela Bacia do Pina e conhecer o Recife a partir do mar.

A manhã também contará com atividades de caráter lúdico. Personagens como piratas, marinheiros e sereias estarão no local para interagir com o público e tornar a experiência mais acessível e descontraída.

A proposta também envolve a flotilha da Refeno, inclusa dentro da programação da regata.

Batizada de "Refeno para todos", a ação foi criada para ampliar o acesso de pessoas neurodivergentes às atividades relacionadas à náutica e ao esporte.

O acompanhamento será feito por profissionais de diferentes áreas, terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo e psicopedagogo estarão presentes para prestar suporte aos participantes.

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