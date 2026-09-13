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Refeno

Cabanga promove encontro inclusivo para pessoas neurodivergentes

Programação reúne 70 participantes e inclui visita a veleiros da Refeno e passeio pela Bacia do Pina

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Cabanga promove evento voltado à inclusão neste domingo (13)Cabanga promove evento voltado à inclusão neste domingo (13) - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O Cabanga Iate Clube de Pernambuco recebeu, na manhã deste domingo (13), uma programação voltada para pessoas neurodivergentes durante a preparação para a 37ª Regata Internacional Recife–Fernando de Noronha (Refeno).

Ao todo, 70 participantes, acompanhados de familiares ou responsáveis, tiveram acesso às embarcações e participaram de um passeio pela Bacia do Pina. 

  • Refeno para todos | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco
    Refeno para todos | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco
  • Refeno para todos | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco
    Refeno para todos | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco
  • Refeno para todos | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco
    Refeno para todos | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco
  • Refeno para todos | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco
    Refeno para todos | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco
  • Refeno para todos | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco
    Refeno para todos | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco
  • Refeno para todos | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco
    Refeno para todos | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco
  • Refeno para todos | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco
    Refeno para todos | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco
  • Refeno para todos | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco
    Refeno para todos | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Para Walter Neukranz, Diretor de Vela Oceânica do clube, o projeto oferece uma oportunidade para crianças se desenvolverem por meio da nova experiência.

Walter Neukranz Walter Neukranz é diretor de Vela Oceânica do clube | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

“Nós temos uma ação muito linda porque achamos que essa é uma oportunidade para as crianças verem um mundo que elas não tem acesso normalmente e, com isso, vemos resultados emocionantes”, destaca. 

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Programação
A atividade teve início com a visita aos veleiros que estão no clube para a competição. Em seguida, os participantes embarcaram em uma das embarcações de apoio da regata para navegar pela Bacia do Pina e conhecer o Recife a partir do mar.

Programação inclui passeio de barco pelo CapibaribeProgramação inclui passeio de barco pelo Capibaribe | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

A manhã também contou com atividades de caráter lúdico. Personagens como piratas, marinheiros e sereias estiveram no local para interagir com o público e tornar a experiência mais acessível e descontraída.

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