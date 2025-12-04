A- A+

PERNAMBUCO Cabeça de idosa é encontrada em saco plástico em Lajedo, no Agreste; polícia procura resto do corpo Autor do crime não foi identificado até o momento, segundo delegado

Uma idosa de 88 anos foi assassinada e decapitada na madrugada dessa quarta-feira (3), na zona rural de Lajedo, Agreste de Pernambuco.

A cabeça da vítima foi encontrada em um saco plástico junto a um terço que usava no pescoço. No momento, a polícia segue em busca do restante do corpo da idosa, que está desaparecido.

"Tão logo tomamos conhecimento, nos dirigimos ao local e contactamos a perícia. O fragmento de corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), e nossa equipe de forma incessante continuou as diligências na procura do restante do corpo", afirmou o delegado de Lajedo, Cledinaldo Menezes, em entrevista ao blog Adielson Galvão.



"Até o momento não encontramos, mas os trabalhos continuarão tanto para localizar o restante do corpo como também de coletar alguma fonte de informação que possa nos ajudar a elucidar esse caso", completou.

Como foi o crime

A idosa teria ido caminhar pelo bairro no início da manhã, como tinha o costume de fazer todos os dias. Ela foi vista pela última vez às 19h do dia anterior, que era o horário que ela costumava ir dormir.



Segundo o delegado, foram feitas buscas na casa da vítima.

"Não havia sinais de arrombamento, a casa estava em perfeita ordem. Coletamos informações junto aos vizinhos, que não viram ou ouviram nada", afirmou.

A polícia aguarda o retorno da perícia, mas, de acordo com o delegado,"tudo indica que ela foi alvejada por disparos de arma de fogo", inclusive no rosto.

'Beata e muito religiosa'

A idosa, de acordo com o delegado, era uma pessoa "beata" e "muito religiosa". Por conta disso, até o momento, também não há informações sobre quem cometeu o crime.

"A gente acredita que nesse percurso ela pode ter sido atingida pelo agressor. Mas não temos informação de inimigos, desintendimentos ou de alguém que pudesse ter bastante ódio, porque esse tipo de crime denota um ódio exarcebado. Não encontramos sinal de quem possa ter praticado, até o momento, esse crime terrível", finalizou.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que "um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos, identificar a autoria e a motivação do crime".

Veja também