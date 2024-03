A- A+

MUNDO Cabeça de javali encontrada diante de mesquita na França Outras duas mesquitas sofreram danos no norte da França

O ministro do Interior da França, Gérald Darmanin, denunciou os "atos inaceitáveis" cometidos contra a comunidade muçulmana depois de um grupo de fiéis encontrou uma cabeça de javali perto de uma mesquita no leste do país.

O Ministério Público abriu uma investigação por "incitação ao ódio racial" depois que a cabeça do animal foi encontrada em frente a uma mesquita na cidade de Contrexeville, no departamento de Vosges, nordeste do país.

Outras duas mesquitas sofreram danos no norte da França, afirmou Darmanin.

"Este fim de semana, as mesquitas de Valenciennes e Fresnes-sur-Escaut foram danificadas. Uma mesquita de Vosges também foi atacada. Condeno com veemência os atos inaceitáveis contra os nossos compatriotas muçulmanos", afirmou na rede social X.

Os incidentes acontecem durante o Ramadã, mês sagrado do Islã em que os fiéis muçulmanos cumprem o jejum.

Veja também

VOLTA PRA CASA BR-101, no bairro de Comportas, em Jaboatão, tem trânsito tranquilo neste domingo (31)