Foi no começo da apresentação da música "Tudo Deu em Nada", da Banda Limão com Mel, que um lança-chamas foi acionado e o fogo atingiu os cabelos da backing vocal Natália Souza, de 30 anos.

O incidente aconteceu durante a participação do grupo no festival "Pernambuco Meu País" em Salgueiro, no Sertão do estado, no último domingo (27).

Cabelo de backing vocal da Banda Limão com Mel pega fogo durante show

No momento em que tudo aconteceu, a vocalista titular da banda, Adma Andrade, e outros três backing vocals correram para ajudar a moça e a levaram aos bastidores.

O cantor Edson Lima e o sanfoneiro Picapau do Acordeon seguiram a apresentação normalmente. Após a apresentação de cinco músicas, Adma tomou a palavra para explicar ao público o que aconteceu.

“Aconteceu um pequeno incidente com a nossa backing e em respeito a ela e a vocês também que, claro, presenciaram só quero dizer que está tudo bem. Os bombeiros atenderam ela. Não foi nada grave, só um grande susto. A gente se assustou, mas graças a Deus está tudo bem”, disse.

O que diz a banda?

Por meio de nota conjunta, a Limão com Mel, Edson e Adma garantem que Natália está bem e “recebendo toda a assistência necessária”.

“Após o incidente, ela teve queima parcial do cabelo, sem ferimentos na pele e couro cabeludo, nem outras complicações. Agradecemos todo o carinho e a preocupação de todos”, afirmou o comunicado.

