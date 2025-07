Cabo acumula quase 80 mm de chuva em 24 horas; saiba onde mais choveu em Pernambuco

A- A+

Com 79,3 milímetros de chuva nas 24 horas contabilizadas até 7h09 desta terça-feira (1º), o Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR), é a cidade onde mais choveu em Pernambuco nesse período.

Os dados são da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que emitiu, na tarde de segunda-feira (30), alerta amarelo de chuvas para a Mata Sul, RMR e Mata Norte do estado.

De acordo com a Apac, um Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL) — também conhecido como Ondas de Leste — causa um aumento da instabilidade atmosférica e ocasiona pancadas de chuva de intensidade moderada a pontualmente forte nas regiões.

Depois do Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca registrou o maior acumulado de chuvas no mesmo período (67,0 mm). Na sequência, aparecem no monitoramento da Apac Itapissuma (48,7 mm), Moreno (45,2 mm) e São Lourenço da Mata (45,1 mm). Todas essas cidades são também na RMR.

No Recife, o maior acumulado nesse período de 24 horas foi notificado na estação Guabiraba, na Zona Norte, onde choveu 32,5 mm.

O alerta da Apac vale até 23h desta terça-feira, segundo a agência.

Alertas de inundação

Por conta do volume de chuvas acumulado, a Apac também emitiu avisos hidrológicos sobre rios atingindo cotas de alerta.

Em Jaboatão dos Guararapes, na RMR, o alerta é para o rio Duas Unas. Nas cidades de Barra de Guabiraba e Cortês, na Zona da Mata Sul, moradores devem ficar atentos ao nível do rio Sirinhaém.



