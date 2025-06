A- A+

Região Metropolitana do Recife Cabo: adolescente fica presa em gradil de escola após acessar local na madrugada para usar piscina Adolescente, que também é estudante do local, entrou na unidade de ensino com mais duas pessoas, de 15 e 16 anos

Uma adolescente de 14 anos ficou presa no gradil de uma escola no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, após acessar o local sem autorização para usar a piscina.



O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (2), na Escola Municipal Professor Antônio Benedito da Rocha, no bairro Garapu.



Segundo a prefeitura da cidade, a adolescente, que é estudante do local, entrou na unidade de ensino com mais duas pessoas, de 15 e 16 anos.

"Na saída, ela perdeu o equilíbrio quando estava tentando pular a estrutura e ficou presa", afirmou a Prefeitura do Cabo, informando que a Guarda Municipal foi acionada às 5h30.



No local, a guarda também acionou o Corpo de Bombeiros para ajudar na ocorrência e retirar a garota do gradil.



A adolescente foi encaminhada ao Hospital Dom Hélder, no Cabo, onde foi atendida e, em seguida, recebeu alta médica.





Veja também