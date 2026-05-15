A- A+

Região Metropolitana do Recife Cabo: citado em funk e aliado de organização criminosa do Rio é preso com droga em tubulação Investigação foi iniciada após uma tentativa de homicídio ocorrida no município do Cabo

Um homem considerado de grande periculosidade e apontado como aliado da maior organização criminosa do Rio de Janeiro foi preso no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), durante a prisão do suspeito, que não teve o nome divulgado, foi encontrada droga escondida na tubulação da casa onde ele estava.

"No momento do cumprimento do mandado de prisão, a equipe conseguiu localizar drogas que tinham sido jogadas pela tubulação, ou seja, pelo encanamento da casa do indivíduo, e foi necessário chegar à caixa de gordura e lá foi encontrada cocaína e crack", informou o delegado Eduardo Tabosa.

Delegado Eduardo Tabosa detalhou prisão | Foto: PCPE/Divulgação

Ainda segundo o delegado, a investigação foi iniciada após uma tentativa de homicídio ocorrida no município do Cabo, que desencadeou em uma operação policial na última quarta-feira (13).

Eduardo Tabosa detalhou que o portão de ferro da casa do homem dificultou o acesso ao local para cumprimento ao mandado de prisão e que foi necessária a utilização da tropa especial da corporação.

"Existia uma barra de ferro e o portão em si era com uma largura, uma espessura realmente de chamar a atenção e que a gente não tem o costume de lidar no Cabo de Santo Agostinho. Ou seja, foi demandado da operação grande capacidade para adentrar na residência", afirmou o delegado.

O delegado destacou ainda que a ligação do suspeito com uma organização criminosa do Rio é retratada até em música.

"O indivíduo é de grande periculosidade, é aliado a maior organização criminosa do Rio de Janeiro. Ele possui músicas de funk vinculadas a ele, pessoa física. Ou seja, há uma interligação", relatou.

Veja também