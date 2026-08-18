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Região Metropolitana do Recife Cabo: colombianos e venezuelanos são presos por agiotagem e cobranças extorsivas contra comerciantes Suspeitos ofereciam empréstimos com pagamentos diários, a juros elevados, e ameaçavam as vítimas

Colombianos e venezuelanos foram presos por um esquema de agiotagem e cobranças extorsivas contra comerciantes do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) detalhou nesta terça-feira (18), os suspeitos ofereciam empréstimos com pagamentos diários, a juros elevados, e ameaçavam as vítimas. Até o momento, 14 criminosos estrangeiros foram presos em flagrante.

As investigações iniciaram em maio deste ano após a Delegacia do Cabo de Santo Agostinho receber uma série de denúncias sobre a atuação do grupo criminoso.

"A partir do monitoramento, os investigadores conseguiram identificar pontos de atuação e a dinâmica utilizada pelos cobradores, o que possibilitou a realização dos primeiros flagrantes", informou a polícia.

Foi verificado pela corporação que, após a contratação dos empréstimos, as vítimas tinham dificuldade de quitar as dívidas devido aos juros abusivos.

"Mesmo quando realizavam pagamentos em dinheiro ou por meio de Pix para contas de familiares ou terceiros, os cobradores alegavam que não havia comprovação da quitação e davam continuidade às cobranças", detalhou a PCPE.

De acordo com a corporação, desde o início da repressão às cobranças extorsivas, foram realizados quatro flagrantes, que resultaram na captura de 14 pessoas, entre colombianos e venezuelanos.

Também foram apreendidas nove motocicletas, milhares de cartões utilizados para divulgação de empréstimos, além de dinheiro em espécie, celulares e mais de dez capacetes.

Suspeitos ofereciam empréstimos com pagamentos diários, a juros elevados | Foto: PCPE/Divulgação

Intimidação

Com motocicletas, capacetes e balaclavas, os suspeitos intimidavam e humilhavam as vítimas. Quando o valor exigido não era pago, chegavam a consumir ou retirar produtos dos estabelecimentos. As ameaças também seguiam por ligações e mensagens.

As vítimas recebiam fotografias de seus estabelecimentos, residências e familiares, em uma tentativa de demonstrar que estavam sendo monitoradas. O delegado Altemar Mamede destacou que a atuação dos suspeitos apresentava elevado grau de organização.

"Eles se utilizavam de artifícios muito violentos do ponto de vista da coação e da ameaça, mandando mensagens com fantasias de palhaços, armas de fogo e outros textos ameaçadores", ressaltou o delegado.

Suspeitos intimidavam e humilhavam as vítimas | Foto: PCPE/Divulgação

O delegado também afirmou que mesmo enquanto o flagrante estava sendo lavrado, outros envolvidos continuavam enviando mensagens para as vítimas, ameaçando e coagindo.

Divisão de funções

Durante as prisões, foram identificadas as divisões de funções entre os envolvidos, que se dividiam entre os responsáveis por financiar os empréstimos e coordenar a atividade, supervisores de área, panfleteiros ou captadores e cobradores.

Os chamados cobradores e panfleteiros seriam, em sua maioria, recém-chegados da Colômbia e da Venezuela, recrutados com a oferta de trabalho, moradia, transporte e telefone.

As motocicletas utilizadas nas cobranças e outros custos operacionais, como combustível, seriam fornecidos pelos responsáveis pelo esquema.

"Existe o financiador, que seria o responsável por repassar o dinheiro aos supervisores. Esses supervisores coordenam os panfleteiros e captadores e, posteriormente, os cobradores, que passam a agir de forma ameaçadora quando as vítimas não conseguem pagar os valores exigidos”, detalhou o delegado.

Agora, a PCPE apura a participação das pessoas que permaneceriam em posições de comando e financiamento do esquema.

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