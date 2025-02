Criança e dois adolescentes ficam feridos em tiroteio entre PMs e suspeito de tentativa de homicídio

A- A+

Uma criança de 10 anos e dois adolescentes de 15 anos foram feridos durante um tiroteio entre policiais militares e um homem suspeito de tentativa de homicídio.



O caso aconteceu nesse domingo (9), no bairro de Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.



Segundo nota conjunta das Polícias Militar e Civil de Pernambuco, o caso aconteceu durante buscas pelo criminoso.



"Militares que realizavam o policiamento ostensivo foram alvos de tiros", diz o comunicado.



Ainda de acordo com a nota, houve confronto, e uma criança e dois adolescentes foram atingidos.

"Eles foram encaminhados para unidades hospitalares e estão estáveis", afirma a nota. Os nomes das vítimas não foram divulgados.



Além disso, um dos suspeitos de atirar contra a polícia também foi ferido no ombro e socorrido para uma unidade hospitalar, onde está custodiado.



As investigações ficarão a cargo da 14ª Delegacia de Polícia de Homicídios, do Cabo de Santo Agostinho.



Um procedimento administrativo será aberto pela Polícia Militar para investigar a ação policial.

