Cabo da PM que espancou e matou companheira em Carpina se entrega à policia

A- A+

O cabo da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) Jáleson de Santana Freitas se entregou à Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) na Delegacia de Carpina nesta quarta-feira (2). Na última segunda-feira (31), um mandado de prisão temporária contra ele havia sido aberto pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

O homem estava na companhia da namorada, a promotora de vendas e estudante de Administração Simeia da Silva Nunes, de 33 anos, no Bar do Toni, em Carpina, quando ele a agrediu. Depois, a mulher conversava com um mototaxista para deixar o local, quando o policial atirou contra os dois com arma de fogo. Ela morreu em decorrência dos disparos. O mototaxista, identificado como Marcelo Batista, precisou ser hospitalizado com ferimentos na coxa e no braço.

Jáleson de Santana Freitas pertence ao efetivo do 24º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), mas estava lotado na Academia da Polícia Militar do Paudalho (APMP).

Em 2022, ele já havia sido condenado a quatro anos de detenção pelo assassinato de um outro homem, durante uma abordagem policial, em Santa Maria do Cambucá, no Agreste.



Veja também

Saúde Amamentação induzida ajuda mães que não passaram pela gravidez