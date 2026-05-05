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Região Metropolitana do Recife

Cabo de Santo Agostinho acumula mais de 90 mm de chuva em 24 horas; confira maiores acumulados

Dados foram consultados no painel de monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac)

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Chuvas atingem a RMR nesta terça (5)Chuvas atingem a RMR nesta terça (5) - Foto: Léo Motta/Arquivo Folha de Pernambuco

A Região Metropolitana do Recife (RMR) registrou chuvas fortes e alagamentos em diversas localidades nesta terça-feira (5).

A cidade que mais choveu nas últimas 24 horas foi o Cabo de Santo Agostinho, que acumulou 90,12 milímetros (mm).

Precipitações intensas também foram registradas em São Lourenço da Mata (85,8 mm), Recife (81,78 mm), Tamandaré (72,4 mm), na Mata Sul, e Jaboatão dos Guararapes (72,2 mm).

Os dados foram consultados no painel de monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), às 9h20.

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Alagamentos
Os principais pontos de alagamento divulgados pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) são: 

Alertas
Às 5h15 desta terça (5), a capital pernambucana renovou o estágio de atenção, destacando que as chuvas da madrugada impactaram o município.

Um alerta laranja da Apac segue vigente e prevê chuva com intensidade de moderada a pontualmente forte na RMR, Zona da Mata e Fernando de Noronha.

Segundo a agência, as precipitações estão sendo provocadas por um sistema meteorológico conhecido como distúrbio ondulatório de leste (DOL).

Esse sistema se forma no Oceano Atlântico e se desloca de leste a oeste, trazendo nuvens carregadas, ventos fortes e chuvas intensas para a costa leste do Nordeste brasileiro.

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