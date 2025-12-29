A- A+

MORTE TRÁGICA Cabo de Santo Agostinho: adolescente morre afogado em barragem após muro ceder Segundo Corpo de Bombeiros, jovem tentava atravessar a pé um trecho nas proximidades do muro de contenção

Um adolescente de 16 anos morreu afogado após cair do paredão da Barragem de Pirapama, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR), nesse domingo (28).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), que atuou na ocorrência, o jovem tentava atravessar a pé um trecho nas proximidades do muro de contenção da barragem.

Essa estrutura cedeu e ele caiu em uma área com aproximadamente 12 metros de profundidade.

"Uma equipe de mergulho do CBMPE foi enviada ao local, onde realizou buscas aquáticas, culminando na localização do corpo da vítima", informou o Corpo de Bombeiros, por meio de nota.

Depois do resgate, corpo foi deixado sob a responsabilidade da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação "permaneceu no local aguardando a adoção dos procedimentos cabíveis".

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar para repercurtir o caso e aguarda retorno.

