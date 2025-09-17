Qua, 17 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta17/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Região Metropolitana do Recife

Cabo de Santo Agostinho: corpo de homem de 26 anos é encontrado decapitado em Ponte dos Carvalhos

Corpo apresentava perfurações de arma de fogo e golpes de arma branca

Reportar Erro
Corpo foi localizado em via pública, na Rua da Linha, em Ponte dos CarvalhosCorpo foi localizado em via pública, na Rua da Linha, em Ponte dos Carvalhos - Foto: Google Street View/Reprodução

Um homem de 26 anos foi encontrado morto e decapitado no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

O corpo foi localizado em via pública, na Rua da Linha, em Ponte dos Carvalhos, com perfurações de arma de fogo.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a vítima também apresentava golpes de arma branca.

Leia também

• Recife recebe a 2ª edição da Feira Estadual da Reforma Agrária do MST

• Prefeitura do Recife inicia construção dos habitacionais Vila Aeronáutica I e II, em Boa Viagem

• Mulher e cadela são atacadas por cão durante passeio no bairro das Graças

Não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Ninguém foi preso até o momento.

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.

O crime foi registrado como homicídio consumado, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul.

"As diligências seguem até o esclarecimento do caso", destacou a Polícia Civil.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter