A- A+

Região Metropolitana do Recife Cabo de Santo Agostinho: corpo de homem de 26 anos é encontrado decapitado em Ponte dos Carvalhos Corpo apresentava perfurações de arma de fogo e golpes de arma branca

Um homem de 26 anos foi encontrado morto e decapitado no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.



O corpo foi localizado em via pública, na Rua da Linha, em Ponte dos Carvalhos, com perfurações de arma de fogo.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a vítima também apresentava golpes de arma branca.

Não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Ninguém foi preso até o momento.



O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.



O crime foi registrado como homicídio consumado, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul.



"As diligências seguem até o esclarecimento do caso", destacou a Polícia Civil.

Veja também