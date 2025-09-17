Cabo de Santo Agostinho: corpo de homem de 26 anos é encontrado decapitado em Ponte dos Carvalhos
Corpo apresentava perfurações de arma de fogo e golpes de arma branca
Um homem de 26 anos foi encontrado morto e decapitado no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.
O corpo foi localizado em via pública, na Rua da Linha, em Ponte dos Carvalhos, com perfurações de arma de fogo.
Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a vítima também apresentava golpes de arma branca.
Não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Ninguém foi preso até o momento.
O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.
O crime foi registrado como homicídio consumado, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul.
"As diligências seguem até o esclarecimento do caso", destacou a Polícia Civil.