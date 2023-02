Cabo de Santo Agostinho divulga calendário de blocos e cortejos na cidade durante Carnaval; confira

A- A+

Com apresentações de blocos e cortejos por toda a cidade até a primeira semana de março, o município do Cabo de Santo Agostinho, na Região Mdetropolitana do Recife, divulgou a programação dos festejos carnavalescos.



Este ano, a festa, que recebeu o tema “Fauna e flora: florescer é crescer, preservar é nosso dever”, uma referência à preservação ao meio ambiente, começou no último dia 10 de fevereiro, com o tradicional Baile Municipal do Cabo de Santo Agostinho.



“Depois de tanto tempo longe das ruas, as pessoas estão ansiosas para se reunir e celebrar de alguma forma. Tenho certeza que esses blocos vão resgatar a tradição carnavalesca do município, para resgatar a cultura local”, afirmou o prefeito da cidade, Keko do Armazém.





Confira a programação completa:

Sesta-feira (17)

19h - Bloco Zé de Cana

20h - As cachorras da Mangueira

19h - Bloco Movido a Álcool



Sábado (18)

19h - Zé Pereira da Destilaria

17h - Defunto de Verdade

20h - Zé Pereira da Cohab

10h - Bloco Carnavalesco O tesão do Galo

Domingo (19)

14h - Bloco Cambuim em Folia

14h - Quebrei a Cabaça Dela

15h30 - Bloco Vem Quem Tem

11h - Só Vem Quem É

12h30 - Se não Guenta Pra Que Veio

12h30 - Café com Álcool

12h - Os Cabulosos

14h - Atola

19h - Acorda Pra chupar Pirulito

17h - Bloco dos Casados

16h - Gela Guela

20h - As Donzelas do Centro do Cabo

10h - Bloco dos Vira Copos

14h - Bloco Carnavalesco Galinha na Folia

14h - Bloco Arerê de Mercês

9h30 - Bloco Urso Beira Rio

19h - Toma Toma Vapo Vapo

14h - Me Chama Que eu Vou 1º ano

Segunda-feira (20)

19h - Lu Alcool

10h - Lá Ursa

20h - As Catraias de Suape

10h - Bloco Taz que Taz

17h - Bloco da Água

16h- Bloco do Pipoco

15h - Bloco A Língua do Galo

14h - As Meninas Poderosas

19h - Cobra Fumando

15h - Bloco Carnavalesco Sol Raiando

10h - Bloco Vai que Cola

11h - Bloco do Fogão

17h - Bloco do Serrote

11h - Bloco dos Boiolas

12h - Bloco Pirafolia 1



Terça-feira (21)

10h e 17h - Bloco As Virgens de Utinga de Cima

15h- Bloco Vai Tomar no Cooler

13h - Bloco Banho de Cu (Gaibu)

15h - Pivetão Concentração

15h - Turma do Besouro

11h - Aratu (Ponte dos carvalhos)

15h - Bela Vista Folia

9h - Lacraias do Bairro S.F

14h - Bloco Pano de Prato (Pirapama)

13h - Teu Urso é Eu

16h - Beber e Folia

15h - Bloco Anjos da Alegria



Quarta-feira (22)

23h - Bloco Defunto (Centro do Cabo)

10h - Bacalhau do Rubem (suape)

16h - Pingo de Gente (pontezinha)

12h - Bacalhau da Lu ( Ponte dos Carvalhos)

18h - Bacalhau da Ponte

15h - Bacalhau do China Concentração em Frente da Casa de China

16h - Bloco Concentra mas Não Sai

10h - A Tropa do para Nunca

16h - Bloco Turma do picolé

Quinta-feira (23)

14h - As Desiludidas

Sábado (25)

16h - Poeirinha ( Enseadas dos Corais)

17h - Escorregando tá dentro

18h - Cohab Indoor

Domingo (26)

16h - Tô morrendo de bonito( Pontezinha)

11h - Bloco da Sopa ( Ponte dos Carvalhos)

13h - Bloco Quilombola em Folia

14h - Bloco Carnavalesco Leão na Gandaia ( Charneca)

14h - Bloco sem Teto em Folia ( Cidade Garapu)

13h - Gato Mania & Cia ( Pontezinha )

Março - Domingo (5)

10h - Bloco Entre Amigos (Ponte dos Carvalhos)

Veja também

guerra na ucrânia Presidente da Ucrânia discursará para líderes mundiais na Conferência de Segurança de Munique