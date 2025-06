A- A+

Região Metropolitana do Recife Cabo de Santo Agostinho: dois adolescentes de 16 anos morrem a tiros e outro, de 15, fira ferido Caso aconteceu no bairro da Cohab na noite dessa quinta-feira (26)

Dois adolescentes de 16 anos foram mortos a tiros e um outro, de 15, ficou ferido, na noite dessa quinta-feira (26), no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.



O caso aconteceu no bairro da Cohab. As vítimas que morreram são uma garota e um garoto, e um ferido, um rapaz, que foi encaminhado a uma unidade de saúde. Os nomes não foram divulgados.



Não há informações sobre a motivação e autoria dos disparos. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), um inquérito policial foi instaurado para apurar o duplo homicídio e a tentativa de homicídio.



"As diligências já estão em andamento. As investigações estão sob a coordenação da 14ª Delegacia de Polícia de Homicídios (14ª DPH)", afirmou a corporação.

Na última quarta-feira (25), alegando escalada da violência na cidade, o prefeito do Cabo de Santo Agostinho, Lula Cabral (Solidariedade), solicitou o envio da Força Nacional de Segurança.



A solicitação deve ser feita inicialmente ao Governo do Estado, que pode formalizar o pedido junto ao Ministério, requerendo a presença da tropa federal em caráter emergencial.



Apesar do pedido, a governadora Raquel Lyra (PSD) informou, nessa quinta (26), que não deve encaminhar o pedido ao Governo Federal.



"Temos feito um trabalho na Secretaria de Defesa Social e estamos seguros do caminho traçado. A estratégia está gerando resultado, preservando vidas e garantindo mais segurança para a população. Temos a absoluta condição de enfrentar a criminalidade, então, não vamos encaminhar ao Governo Federal o pedido de Força Nacional", declarou a governadora.

