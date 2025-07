A- A+

Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025 Pernambuco tem duas cidades entre as 10 mais violentas do Brasil; confira o documento do FBSP Dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, divulgado nessa quinta-feira (24)

Duas cidades de Pernambuco figuram entre as 10 mais violentas do Brasil em 2024. Cabo de Santo Agostinho e São Lourenço da Mata, ambas na Região Metropolitana do Recife, aparecem no ranking do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, divulgado na quinta-feira (24) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

São do Nordeste do Brasil todos os 10 municípios com maiores taxas de Mortes Violentas Intencionais (MVI), sendo cinco deles da Bahia. Os dados usados para a classificação são do ano de 2024.



Entre os crimes que se enquadram como MVI estão homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes decorrentes de intervenção policial.

A lista é liderada por Maranguape, na Região Metropolitana do Ceará, com taxa de 79,9 óbitos a cada 100 mil habitantes. Em 2023, o município aparecia no oitavo lugar com 78 vítimas de MVI. Com crescimento de 11,5% no número de vítimas, a cidade somou 87 mortes em 2024.

Na sequência da lista estão Jequié (BA), com taxa de 77,6, e Juazeiro (BA), com 76,2. Em quarto lugar no ranking das cidades com maiores taxas de mortes violentas intencionais está o município de Camaçari (BA), com 74,8 mortes a cada 100 mil habitantes.

Em 5º está o Cabo de Santo Agostinho, que contabilizou 159 mortos em 2024 e atingiu a taxa de 73,3 óbitos por 100 mil habitantes. Na sequência, em 6º, está São Lourenço da Mata, com 86 vítimas, e taxa de 73 MVI por 100 mil habitantes.

A lista segue com Simões Filho (BA) em 7º, com taxa de 71,4; Caucaia (CE) em 8º, com 68,7; Maracanaú (CE) em 9º, com 68,5; e Feira de Santana (BA) em 10º, com taxa de 65,2 e 429 mortes registradas em 2024.



Confira lista:

Gráfico das cidades brasileiras com maiores taxas de mortes violentas intencionais | Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Considerando o sexo de registro das MVI no Brasil, 91,1% das vítimas são do sexo masculino, enquanto 8,9% são do sexo feminino.



O documento também aponta que Pernambuco é o quarto estado no ranking da violência, com taxa de 36,2 mortes por 100 mil habitantes em 2024. O número é menor que o registrado em 2023, quando o estado somou taxa de 38,3 óbitos por grupo de 100 mil habitantes.

Dados referentes aos estados brasileiros | Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Confira as taxas dos cinco estados brasileiros mais violentos:

Amapá - 45,1

Bahia - 40,6

Ceará - 37,5

Pernambuco - 36,2

Alagoas - 35,4.

Confira o documento completo abaixo:

Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025 by Folha de Pernambuco



O que diz o Governo de Pernambuco

Em comunicado à imprensa, o Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Defesa Social, destacou que, embora o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, aponte Pernambuco como o 4º estado mais violento do País em 2024, os dados atuais de 2025 apresentam "consistentes reduções".

"Pernambuco vem registrando, até o momento, 14 meses consecutivos de queda nas Mortes Violentas Intencionais (MVIs). No primeiro semestre de 2025, a redução foi de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior — o segundo menor índice de homicídios da série histórica para esse intervalo", afirma o comunicado.



"Reconhecemos, com firmeza e responsabilidade, os desafios que ainda persistem. No entanto, os avanços já conquistados apontam que estamos no caminho certo, adotando ações concretas para devolver à população o direito de viver com mais segurança", afirma a nota.



Confira comunicado na íntegra:

"A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco informa que, embora o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aponte Pernambuco como o 4º estado mais violento do País em 2024, os dados atuais de 2025 apresentam consistentes reduções.

Pernambuco vem registrando, até o momento, 14 meses consecutivos de queda nas Mortes Violentas Intencionais (MVIs). No primeiro semestre de 2025, a redução foi de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior — o segundo menor índice de homicídios da série histórica para esse intervalo. Importante ressaltar que esses dados ainda não estão refletidos no Anuário divulgado, que considera o recorte de 2024.

Reconhecemos, com firmeza e responsabilidade, os desafios que ainda persistem. No entanto, os avanços já conquistados apontam que estamos no caminho certo, adotando ações concretas para devolver à população o direito de viver com mais segurança.

Se observarmos o cenário em que Pernambuco se encontrava, esses resultados são ainda mais relevantes. Foram anos sem investimento adequado, com o menor efetivo policial da história, equipamentos defasados e ausência de um plano estratégico.

Em 2023, esse cenário começou a mudar com o lançamento do Juntos Pela Segurança (JPS), o maior programa de segurança pública da história de Pernambuco. Com metas claras, monitoramento rigoroso e investimentos reais, o JPS está promovendo uma reestruturação profunda e planejada no sistema de segurança.

Entre as principais ações:

* Recomposição do efetivo: 2.400 novos policiais militares estarão nas ruas a partir do próximo mês de agosto. Até 2026, 7 mil novos profissionais reforçarão as forças de segurança;

* Renovação de frota: 100% da frota locada foi substituída, além da aquisição de novos veículos para as operativas;

* Investimentos em equipamentos: Mais de R$ 53 milhões investidos em coletes, armas, munições e instrumentos de menor potencial ofensivo;

* Infraestrutura: Anunciadas as construções de cinco Complexos da Polícia Científica, oito unidades do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco e cinco novos batalhões da Polícia Militar, após mais de três décadas sem construções de novos prédios para a PMPE.

O Juntos Pela Segurança marca uma virada de página na política de segurança do Estado, priorizando a integração entre as forças, a inteligência policial e a preservação de vidas. As reduções consecutivas da violência em Pernambuco demonstram a capacidade de trabalho das nossas polícias e o compromisso da gestão com uma política de segurança tratada como prioridade de Estado — e não apenas de governo. Com responsabilidade, planejamento e ações sérias, os resultados já estão surgindo e continuarão se consolidando de forma consistente e duradoura."

