Cabo de Santo Agostinho inicia campanha de vacinação nesta sexta-feira (9)

A- A+

A partir desta segunda-feira (9), crianças e adolescentes do Cabo de Santo Agostinho serão atendidos por meio da Campanha de Multivacinação do município.

A ação de imunização, que visa a atualização das cadernetas vacinais das crianças e adolescentes com até 15 anos, será realizada em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Além dos postos, as vacinas também serão aplicadas no ponto de vacinação do Shopping Costa Dourada. No local, o atendimento será de domingo a domingo, facilitando o acesso da população.

Confira os horários de funcionamento do ponto de vacinação do Shopping Costa Dourada:

Segunda a sexta-feira : 11h às 18h

Sábado: 10h às 18h

Domingo: 12h às 18h

Veja também

Debate União Europeia lança debate sobre expansão do bloco