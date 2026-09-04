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DIVERSIDADE Cabo de Santo Agostinho promove 24ª Parada da Diversidade neste domingo (6) Manifestação LGBTQIAPN+ terá caminhada, atrações culturais e homenagem na Praça da 55

O Cabo de Santo Agostinho realiza, neste domingo (6), a 24ª Parada da Diversidade, manifestação anual promovida pelo Grupo Homossexual do Cabo (GHC) em defesa dos direitos da população LGBTQIAPN+.

Com o tema “Luta, resistência e sobrevivência”, o evento terá concentração na Vila da Cohab e caminhada até a Praça José dos Santos, conhecida como Praça da 55, onde serão realizadas apresentações culturais.

Considerada a segunda Parada LGBTQIAPN+ mais antiga de Pernambuco, a iniciativa teve sua primeira edição em 2002.

Ao longo das 24 edições, o evento se consolidou como um espaço de mobilização social e reivindicação por direitos, além de chamar a atenção para o enfrentamento ao preconceito, à LGBTfobia e às diferentes formas de violência e discriminação.

Segundo o presidente do GHC, Fernando Rodrigues, o tema escolhido para este ano reflete a realidade enfrentada pela população LGBTQIAPN+ diante do preconceito e da violência.

“Existe uma luta pela sobrevivência diante de tantas adversidades. Continuamos lutando contra o preconceito, porque sobrevivemos a tantas situações de violência e resistimos em busca de melhorias e de mais direitos para a população LGBTQIAPN+”, destacou.

A proposta também busca reforçar a necessidade de resistência e de mobilização para garantir avanços e melhores condições de vida. O cenário de violência também reforça a importância da mobilização.

De acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, Pernambuco registrou 24 homicídios dolosos contra pessoas LGBTQIAPN+ em 2025, ocupando a segunda posição entre as 24 unidades da Federação que apresentaram informações sobre esse tipo de ocorrência.

Programação

A concentração da Parada está marcada para as 18h, no Trevo da Rua 55, na Vila da Cohab.

Em seguida, o público seguirá em caminhada até a Praça da 55, um dos principais pontos de encontro e convivência do município, onde será realizada a programação cultural.

Entre as atrações estão a Banda Sensação, principal atração do evento, além do MC Meck Gibizinho, do DJ Joga Dança e de apresentações de drag queens.

A programação também contará com a entrega do Troféu Mão Amiga, homenagem destinada a pessoas e instituições que contribuem para a realização da Parada da Diversidade.

A iniciativa tem apoio da Prefeitura do Cabo, do Governo de Pernambuco, da Aliança LGBTQIAPN+, da Sauna Thermas Boa Vista, da PITÚ e da InterPride.

A mobilização pretende ampliar o debate sobre cidadania, igualdade, liberdade, respeito à diversidade e garantia de direitos para a população LGBTQIAPN+.

Patrimônio cultural

Também está em tramitação um projeto de lei, de autoria da vereadora Gisele de Dudinha, que propõe reconhecer a Parada da Diversidade do Cabo como patrimônio cultural.

A proposta estabelece a manifestação como instrumento de promoção da cidadania, da igualdade, da liberdade, do respeito à diversidade e do enfrentamento ao preconceito e à discriminação. O projeto de lei deverá ser apreciado pela Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho na próxima semana.

Se aprovado, o reconhecimento poderá fortalecer a importância histórica e cultural da Parada, realizada anualmente no município desde 2002.

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