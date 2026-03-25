Cabo de Santo Agostinho recebe encenações da Paixão de Cristo em Gaibu e Ponte dos Carvalhos
Apresentações ocorrem nos dias 3 e 4 de abril, reunindo religião, cultura e tradição na cidade da Região Metropolitana do Recife
A Semana Santa no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, contará com duas grandes encenações gratuitas da Paixão de Cristo, reunindo religião, cultura e tradição na Praia de Gaibu e em Ponte dos Carvalhos.
Em Gaibu, o espetáculo “A Força da Paixão” terá apresentação única no dia 3 de abril, às 19h, à beira mar. A encenação tem o objetivo de impulsionar o turismo e a economia local,
A peça é realizada pelo Grupo Cultural Cabo de Santo Agostinho (GRUCSA), tem apoio da Secretaria de Turismo e da Associação de Moradores da Praia de Gaibu.
Além disso, o evento também valoriza artistas da própria cidade e promove Gaibu como um polo cultural do litoral pernambucano.
Leia também
• Paixão de Cristo de Moreno destaca protagonismo feminino na encenação
• Paixão de Cristo do Paulista celebra 38ª edição com apresentações gratuitas
• Paixão dos Guararapes comemora 10 anos com tecnologia e elenco de peso em Jaboatão
Ao longo dos anos, o espetáculo vem crescendo e já chegou a reunir mais de 10 mil espectadores em edições anteriores.
Este ano, é esperado um público de cerca de 50 mil pessoas, entre moradores, veranistas e visitantes da região.
A Paixão da Ponte
Em Ponte dos Carvalhos, o espetáculo “A Paixão da Ponte” carrega 58 anos de tradição, sendo uma das mais antigas.
As apresentações ocorrem nos dias 3 e 4 de abril, às 20h, no Loteamento Cidade Jardim, com expectativa de público de cerca de 5 mil pessoas.
O evento, que também recebe apoio da Secretaria de Turismo do Cabo, contará com estrutura inclusiva, incluindo intérprete de Libras, audiodescrição e camarote da acessibilidade, garantindo que todos possam acompanhar o espetáculo.
Segundo a organização, a proposta vai além da encenação religiosa e busca promover momentos de reflexão, lazer e convivência socia.
Segundo o prefeito Lula Cabral, os espetáculos da Paixão de Cristo de Gaibu e Ponte dos Carvalhos une fé, cultura e tradição.
“Estamos apoiando essas iniciativas porque valorizam nossos artistas, movimentam a economia local e proporcionam um espetáculo bonito e acessível para toda a população”, destacou.
Confira a agenda da Paixão de Cristo no Cabo de Santo Agostinho:
“A Força da Paixão”
Dia 3 de abril, às 19h
Local: Praia de Gaibu
“Paixão de Ponte”
Dia 3 e 4 de abril, às 20h
Local: Loteamento Cidade Jardim