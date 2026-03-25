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Semana Santa Cabo de Santo Agostinho recebe encenações da Paixão de Cristo em Gaibu e Ponte dos Carvalhos Apresentações ocorrem nos dias 3 e 4 de abril, reunindo religião, cultura e tradição na cidade da Região Metropolitana do Recife

A Semana Santa no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, contará com duas grandes encenações gratuitas da Paixão de Cristo, reunindo religião, cultura e tradição na Praia de Gaibu e em Ponte dos Carvalhos.



Em Gaibu, o espetáculo “A Força da Paixão” terá apresentação única no dia 3 de abril, às 19h, à beira mar. A encenação tem o objetivo de impulsionar o turismo e a economia local,

A peça é realizada pelo Grupo Cultural Cabo de Santo Agostinho (GRUCSA), tem apoio da Secretaria de Turismo e da Associação de Moradores da Praia de Gaibu.

Além disso, o evento também valoriza artistas da própria cidade e promove Gaibu como um polo cultural do litoral pernambucano.

Ao longo dos anos, o espetáculo vem crescendo e já chegou a reunir mais de 10 mil espectadores em edições anteriores.

Este ano, é esperado um público de cerca de 50 mil pessoas, entre moradores, veranistas e visitantes da região.



A Paixão da Ponte

Em Ponte dos Carvalhos, o espetáculo “A Paixão da Ponte” carrega 58 anos de tradição, sendo uma das mais antigas.

As apresentações ocorrem nos dias 3 e 4 de abril, às 20h, no Loteamento Cidade Jardim, com expectativa de público de cerca de 5 mil pessoas.

O evento, que também recebe apoio da Secretaria de Turismo do Cabo, contará com estrutura inclusiva, incluindo intérprete de Libras, audiodescrição e camarote da acessibilidade, garantindo que todos possam acompanhar o espetáculo.

Segundo a organização, a proposta vai além da encenação religiosa e busca promover momentos de reflexão, lazer e convivência socia.

Segundo o prefeito Lula Cabral, os espetáculos da Paixão de Cristo de Gaibu e Ponte dos Carvalhos une fé, cultura e tradição.

“Estamos apoiando essas iniciativas porque valorizam nossos artistas, movimentam a economia local e proporcionam um espetáculo bonito e acessível para toda a população”, destacou.

Confira a agenda da Paixão de Cristo no Cabo de Santo Agostinho:



“A Força da Paixão”

Dia 3 de abril, às 19h

Local: Praia de Gaibu

“Paixão de Ponte”

Dia 3 e 4 de abril, às 20h

Local: Loteamento Cidade Jardim

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