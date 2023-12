A- A+

Réveillon Cabo de Santo Agostinho reforça proteção nas praias durante o Ano Novo Ao todo, 43 guarda-vidas fazem a cobertura das praias na extensão do Paiva até o bar do Doido

A Defesa Civil do Cabo de Santo Agostinho realiza, neste domingo (31), a Operação Réveillon para as praias do município. O plano de proteção visa a garantir a segurança e a tranquilidade dos banhistas durante a virada do ano.

Ao todo, 43 guarda-vidas fazem a cobertura das praias, na extensão do Paiva até o bar do Doido. A operação começa às 8h e vai até as 17h. Em Gaibu, onde acontece a festa de réveillon, a equipe de salvamento aquático permanece até as 19h. Depois, 20 bombeiros civis dãoo continuidade ao monitoramento na praia.

Durante o encerramento do show da virada, 12 guarda-vidas retomam os trabalhos às 4h do dia 1º, num esquema de plantão. A partir das 6h, a Operação Réveillon é intensificada nos 24 km de orla do Cabo de Santo Agostinho.

O prefeito do Cabo, Keko do Armazém, enfatizou que esse planejamento busca proporcionar uma experiência segura e prazerosa aos visitantes e moradores. “Teremos uma festa linda na orla de Gaibu para receber o ano de 2024, e, para garantir que os turistas e moradores aproveitem para tomar o último banho de mar de 2023 e o primeiro de 2024 com segurança, aumentamos o efetivo dos guarda-vidas para os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro”, disse.

Com a liberação das praias para banho pela Companhia Pernambucana de Recursos Hídricos (CPRH), a expectativa é de que mais banhistas e turistas aproveitem para passar o Ano Novo nas praias do município.

