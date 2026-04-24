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previsão do tempo Cabo de Santo Agostinho registra mais de 106 mm de chuva; precipitações seguem no fim de semana Alerta laranja da Apac foi emitido ainda na noite da quinta, válido até as 13h desta sexta-feira (24)

As chuvas que atingiram Pernambuco na noite dessa quinta-feira (23) devem seguir no fim de semana, segundo tendência de precipitação da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Em 24 horas, os maiores acumulados foram registrados no Cabo de Santo Agostinho (106,84 milímetros), no Recife (97,91 mm), em Moreno (78,54 mm), São Lourenço da Mata (77 mm) e Camaragibe (63,8 mm).

Um alerta laranja da Apac foi emitido ainda na noite da quinta, válido até as 13h desta sexta-feira (24), indicando pancadas de chuva com intensidade moderada a forte na Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Sul, Mata Norte e Fernando de Noronha.

Durante as chuvas, um muro desabou sobre uma casa no bairro de Santa Mônica, em Camaragibe, e deixou duas pessoas feridas.



Pontos de alagamento se formaram em diferentes cidades, incluindo trechos na Imbiribeira, na Zona Sul da capital, onde desvios de trânsito foram feitos devido à concentração de água.

Para esta sexta (24), a previsão para a RMR e Zonas da Mata Norte e Sul é de tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva de forma isolada à noite, com intensidade de fraca a moderada.

Já para o Agreste, a previsão é de tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva de forma isolada no período da tarde e noite, com intensidade de fraca a moderada.

Para o Sertão, o tempo deve ficar parcialmente nublado, com pancadas de chuva de forma isolada no período da tarde e noite, com intensidade fraca.

No sábado (25), a tendência é de chuva fraca a moderada para a RMR, Matas Norte e Sul e Agreste, chuva fraca para o Sertão, e moderada para Fernando de Noronha.

Já no domingo (26), a RMR e Matas Norte e Sul devem registrar chuvas de fraca a moderada, enquanto o Agreste e Sertão devem ter precipitações fracas. A chuva segue moderada em Noronha.

Confira previsão para esta sexta-feira (24) e tendência de precipitação da Apac para o fim de semana:

Sexta-feira (24/4)

Região Metropolitana do Recife: Fraca a moderada

Mata Sul: Fraca a moderada

Mata Norte: Fraca a moderada

Agreste: Fraca a moderada

Sertão de Pernambuco: Fraca

Sertão do São Francisco: Fraca

Fernando de Noronha: Fraca a moderada

Sábado (25/4)

Região Metropolitana do Recife: Fraca a moderada

Mata Sul: Fraca a moderada

Mata Norte: Fraca a moderada

Agreste: Fraca a moderada

Sertão de Pernambuco: Fraca

Sertão do São Francisco: Fraca

Fernando de Noronha: Moderada

Domingo (26/4)

Região Metropolitana do Recife: Fraca a moderada

Mata Sul: Fraca a moderada

Mata Norte: Fraca a moderada

Agreste: Fraca

Sertão de Pernambuco: Fraca

Sertão do São Francisco: Fraca

Fernando de Noronha: Moderada.

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