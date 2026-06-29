Seg, 29 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda29/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Região Metropolitana do Recife

Cabo de Santo Agostinho: retomadas buscas por adolescente de 15 anos desaparecido na Praia do Paiva

Operação integrada foi montada para localizar a possível vítima de afogamento, identificada como Daniel

Reportar Erro
Adolescente de 15 anos foi identificado como DanielAdolescente de 15 anos foi identificado como Daniel - Foto: Redes Sociais/Reprodução; @gsmar_cabo/Cortesia

Foram retomadas nesta segunda-feira (29) as buscas pelo adolescente de 15 anos que desapareceu na Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), uma operação integrada foi montada para localizar a possível vítima de afogamento, identificada como Daniel.

Buscas por adolescente desaparecido foram retomadas nesta segunda (29)Buscas pelo adolescente desaparecido foram retomadas nesta segunda (29) | Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação 


Na ação, atuam equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), da Unidade Tática Marítima (UTM), além de mergulhadores do CBMPE e profissionais do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

Leia também

• Metrô do Recife: Crea-PE reúne propostas para privatização e promove seminário nesta terça (30)

• Bebê de 1 ano e 4 meses morre após ser atingida por disparo de arma de fogo no Recife

• Linha Sul do Metrô do Recife amanhece fechada nesta segunda (29) por falta de trens

As buscas iniciaram na tarde do domingo (28), após a confirmação da ocorrência, mobilizando equipes terrestres, aquáticas e aéreas, mas o adolescente não foi localizado.

Segundo o CBMPE, a operação chegou a ser temporariamente suspensa por volta das 23h e reiniciada nesta manhã. As buscas seguem em andamento.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter