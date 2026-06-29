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Região Metropolitana do Recife Cabo de Santo Agostinho: retomadas buscas por adolescente de 15 anos desaparecido na Praia do Paiva Operação integrada foi montada para localizar a possível vítima de afogamento, identificada como Daniel

Foram retomadas nesta segunda-feira (29) as buscas pelo adolescente de 15 anos que desapareceu na Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife.



Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), uma operação integrada foi montada para localizar a possível vítima de afogamento, identificada como Daniel.

Buscas pelo adolescente desaparecido foram retomadas nesta segunda (29) | Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação



Na ação, atuam equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), da Unidade Tática Marítima (UTM), além de mergulhadores do CBMPE e profissionais do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

As buscas iniciaram na tarde do domingo (28), após a confirmação da ocorrência, mobilizando equipes terrestres, aquáticas e aéreas, mas o adolescente não foi localizado.



Segundo o CBMPE, a operação chegou a ser temporariamente suspensa por volta das 23h e reiniciada nesta manhã. As buscas seguem em andamento.

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