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DIREITO DAS MULHERES Cabo de Santo Agostinho: Secretaria da Mulher abre inscrições para aulas gratuitas de música Com objetivo de incentivar a expressão artística feminina, a oportunidade dedicada às mulheres de todas as idades, com aulas de tecladoi, violão, percussão, canto e outros instrumentos

A Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, por meio da Secretaria Executiva da Mulher, abriu, na última quarta-feira (17), inscrições para aulas gratuitas de música voltadas para mulheres de todas as idades. As atividades ocorrem de segunda a sábado e incluem diversos instrumentos.

A iniciativa ganhou mais força com a chegada de novos equipamentos e a inauguração da nova sede da secretaria, que agora conta com uma sala mais ampla e adequada às atividades musicais.

As aulas são direcionadas às mulheres de todas as idades e oferecem formação em canto, teclado, violão, percussão e outros instrumentos.

O principal intuito é incentivar a prática musical, estimular a expressão artística feminina e mostrar que a música também é um espaço de pertencimento, aprendizado e transformação para as mulheres.

"Venho para as aulas muito feliz. Antes eu fazia música em outro local, mas os horários não ajudavam. Aqui me sinto acolhida, consigo conciliar melhor minha rotina e estou aprendendo bastante", afirma a estudante de violão Marlene Maria.

As inscrições podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Secretaria Executiva da Mulher, localizada na Rua Visconde de Pelotas, nº 124, no Centro do Cabo, próximo à agência dos Correios.

Para efetivar a inscrição, é necessário apresentar um documento oficial com foto, físico ou digital, contanto que seja legítimo.

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