INCLUSÃO Cabo de Santo Agostinho promove tenda pedagógica da empregabilidade para pessoas com deficiência Iniciativa é fruto de parceria entre Secretaria de Programas Socias do Cabo, Núcleo de Educação Permanente e Inclusão Produtiva, Grupo Mateus e Uninassau

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Vila Claudete, em Garapu, no Cabo de Santo Agostinho, recebeu nesta quarta (20), a Tenda Pedagógica da Empregabilidade para Pessoas com Deficiência. O objetivo é inserir pessoas com deficiência no mercado de trabalho, promovendo a inclusão produtiva e combatendo os preconceitos e barreiras que envolvem a sociedade.

Vale destacar que a iniciativa é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Programas Socias da cidade, Núcleo de Educação Permanente e Inclusão Produtiva (NEPIP), Grupo Mateus e Uninassau.

Segundo a presidente da Associação Mães Valentes PCD da Vila Claudete, Roberta Santana, oferecer uma oportunidade de emprego é dar autonomia para as pessoas com deficiência.

"Além de dar uma qualidade de vida melhor tanto para a pessoa com deficiência quanto para sua família, mostrando para elas que podem seguir em frente. Não é apenas sobre dar um emprego ou prestar um benefício, mas sim apresentar um estilo de vida melhor”, disse.

Durante o evento foram realizadas palestras, sessões de seleção para empregabilidade e produção de currículos.

“Esta iniciativa não apenas proporciona oportunidades de trabalho, mas também destaca o papel da colaboração entre entidades públicas e grandes investidores. Ao unir esforços também capacitamos a população vulnerável, abrindo portas para um futuro mais inclusivo e igualitário”, destacou a secretária de Programas Sociais, Andréa Galdino.

