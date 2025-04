A- A+

Região Metropolitana do Recife Cabo: dupla é presa suspeita de furtar carro que havia acabado de se envolver em acidente na BR-101 Caso aconteceu na noite dessa sexta-feira (25), por volta das 21h, no quilômetro 112 da BR-101

Dois homens foram presos suspeitos de furtar peças de um carro que havia acabado de se envolver em um acidente de trânsito na BR-101, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife.



O caso aconteceu na noite dessa sexta-feira (25), por volta das 21h, no quilômetro 112 da rodovia.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os suspeitos usaram uma van para furtar pneus, peças, ferramentas e até mesmo o aparelho de som do carro.



O veículo, de cor branca, que estava fora da pista, havia se envolvido em um acidente momentos antes, que resultou em quatro pessoas feridas.



Ao seguir para o sinistro de trânsito, a PRF flagrou o momento em que os ocupantes da van se aproveitavam da situação e furtaram o carro de passeio.

"A equipe realizou o acompanhamento do veículo por 2 quilômetros até que os homens desembarcaram e tentaram fugir a pé pela vegetação, mas foram alcançados", afirmou a corporação.



Na Van, foram encontrados quatro pneus e os demais objetos furtados.



Os materiais recuperados e os dois homens suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil do Cabo de Santo Agostinho para adoção das medidas cabíveis.

