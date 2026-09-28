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Região Metropolitana do Recife Cabo: equipe de salvamento salta de helicóptero do GTA e resgata banhistas em risco de afogamento Ação aconteceu nesse domingo (27), nas proximidades das praias de Pedra do Xaréu e Enseada dos Corais, no Cabo de Santo Agostinho

Dois banhistas em risco de afogamento foram resgatados por tripulantes de helicóptero do Grupamento Tático Aéreo (GTA) no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

A ação aconteceu nesse domingo (27), nas proximidades das praias de Pedra do Xaréu e Enseada dos Corais, e foi divulgada pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE).

Segundo a pasta, durante patrulhamento preventivo no Litoral Sul, a equipe identificou um grupo sinalizando em direção ao mar. Durante a varredura aérea, duas pessoas - um homem e uma mulher - foram localizadas.

"Diante da ocorrência, dois operadores aerotáticos foram lançados ao mar para realizar o resgate", afirmou a SDS-PE.

Imagens da ação mostram quando a aeronave Defesa-01, do GTA, se aproxima dos banhistas e os dois profissionais saltam do helicóptero em direção ao mar com o auxílio de um guincho de resgate.

A dupla abordou e conduziu as vítimas com segurança até a faixa de areia. Após o resgate, foram realizados procedimentos de atendimento pós-afogamento, com monitoramento dos sinais vitais dos banhistas até a conclusão da ocorrência e o suporte das equipes em terra.

"O patrulhamento aéreo é fundamental para ampliar a capacidade de monitoramento do litoral e possibilitar uma resposta rápida diante de situações de emergência, contribuindo diretamente para a preservação de vidas", destacou o comandante do Centro Integrado de Operações Aéreas/GTA da SDS, coronel Câmara Júnior.

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