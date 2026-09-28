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Região Metropolitana do Recife

Cabo: equipe de salvamento salta de helicóptero do GTA e resgata banhistas em risco de afogamento

Ação aconteceu nesse domingo (27), nas proximidades das praias de Pedra do Xaréu e Enseada dos Corais, no Cabo de Santo Agostinho

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Imagens da ação mostram quando a aeronave Defesa-01, do GTA, se aproxima dos banhistas e os dois profissionais saltam do helicópteroImagens da ação mostram quando a aeronave Defesa-01, do GTA, se aproxima dos banhistas e os dois profissionais saltam do helicóptero - Foto: SDS-PE/Divulgação

Dois banhistas em risco de afogamento foram resgatados por tripulantes de helicóptero do Grupamento Tático Aéreo (GTA) no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

A ação aconteceu nesse domingo (27), nas proximidades das praias de Pedra do Xaréu e Enseada dos Corais, e foi divulgada pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE).

Segundo a pasta, durante patrulhamento preventivo no Litoral Sul, a equipe identificou um grupo sinalizando em direção ao mar. Durante a varredura aérea, duas pessoas - um homem e uma mulher - foram localizadas.

"Diante da ocorrência, dois operadores aerotáticos foram lançados ao mar para realizar o resgate", afirmou a SDS-PE.

Imagens da ação mostram quando a aeronave Defesa-01, do GTA, se aproxima dos banhistas e os dois profissionais saltam do helicóptero em direção ao mar com o auxílio de um guincho de resgate.

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A dupla abordou e conduziu as vítimas com segurança até a faixa de areia. Após o resgate, foram realizados procedimentos de atendimento pós-afogamento, com monitoramento dos sinais vitais dos banhistas até a conclusão da ocorrência e o suporte das equipes em terra.

"O patrulhamento aéreo é fundamental para ampliar a capacidade de monitoramento do litoral e possibilitar uma resposta rápida diante de situações de emergência, contribuindo diretamente para a preservação de vidas", destacou o comandante do Centro Integrado de Operações Aéreas/GTA da SDS, coronel Câmara Júnior.

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