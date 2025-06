Cabo ganha novo centro de acolhimento para pessoas em situação de vulnerabilidade social

A- A+

O Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR), ganhou, nessa quinta-feira (26), uma nova unidade do Centro de Acolhimento Intensivo (CAI) do Programa Atitude.

Localizada no bairro de Enseada dos Corais, a unidade receberá investimento anual de R$ 2,5 milhões, segundo o Governo de Pernambuco.

O equipamento, que contará com a atuação de 40 profissionais, é voltado para garantir proteção, dignidade e cuidado especializado para pessoas em situação de vulnerabilidade social, especialmente os impactados pelo uso problemático de álcool, crack e outras drogas.

A entrega foi feita pela governadora Raquel Lyra, que destacou o acolhimento feito no espaço. "Só de entrar na casa, você já percebe um sentimento de lar. É um lugar para chamar de seu, onde elas vão poder se reencontrar com a sua essência e poderão voltar a ser felizes e construir o seu futuro. É muito bom ver os acolhidos aqui mudando, como tantos outros que a gente está cuidando", afirmou.

Com capacidade para 30 acolhidos, o CAI oferece:

- Acolhimento prolongado;

- acompanhamento psicossocial individualizado;

- alimentação, higiene e espaço seguro; e

- encaminhamentos para a rede de saúde e assistência.

Governadora Raquel Lyra comandou a cerimônia de entrega do CAI, no Cabo de Santo Agostinho | Foto: Miva Filho/Secom

A gestão do novo CAI será realizada pelo Centro de Desenvolvimento e Cidadania (CDC), organização da sociedade civil parceira da Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS), responsável pela execução do Programa Atitude desde dezembro de 2023.

O CAI substitui o antigo equipamento situado em Gaibu, também no Cabo, que foi desativado em maio do ano passado, por motivos de segurança.

O imóvel atual, destaca o Governo do Estado, tem estrutura adequada e segue as práticas recomendadas pela Secretaria de Defesa Social (SDS), além de proporcionar um ambiente moderno e seguro, com capacidade para acolher até 30 pessoas, superando o quantitativo suportado no antigo espaço.

Pedro Carneiro da Silva, de 32 anos, é um dos acolhidos pelo Atitude. "Esse é um programa que ajuda a gente a reorganizar a vida, a voltar os vínculos familiares, a voltar à sociedade e ao mercado de trabalho. Me sinto de fato acolhido. Tem dormida, alimentação, assistência social, tudo que alguém precisa para mudar", contou.

"O que vemos aqui é um marco na política sobre drogas, com mais um espaço que fará a diferença na vida das pessoas", reforçou o secretário executivo de Políticas sobre Drogas, Yury Ribeiro

Espaço é voltado para o acolhimento de pessoas em vulnerabilidade social | Foto: Miva Filho/Secom

Programa Atitude

Vinculado à Secretaria Executiva de Políticas sobre Drogas (Sepod), o programa é uma das principais estratégias do governo estadual para o enfrentamento dos riscos sociais e pessoais associados ao uso abusivo de substâncias.

Com atuação descentralizada, o programa está presente em quatro núcleos regionais — Recife, Jaboatão dos Guararapes, Caruaru e Cabo de Santo Agostinho — e oferece atendimento integral a usuários e seus familiares, com foco na proteção social, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e encaminhamentos para a rede de saúde e assistência.

