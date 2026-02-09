Cabo: homem em caiaque à deriva na Barragem de Pirapama é resgatado de helicóptero

A- A+

Um homem foi resgatado após ficar à deriva em um caiaque na Barragem de Pirapama, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife.



A ação aconteceu nesse domingo (8) e foi realizada pelo Grupamento Tático Aéreo de Pernambuco (GTA), vinculado à Secretaria Estadual de Defesa Social (SDS).



A corporação foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciods), por volta das 14h30, para realizar o resgate do homem que havia desaparecido.

Com o auxílio de um helicóptero, a equipe iniciou as buscas e localizou a vítima, identificada como José Carlos. De acordo com a equipe, ele estava no caiaque, atordoado e desorientado. Imagens da ação foram divulgadas nas redes sociais do GTA.



"Um dos nossos operadores saltou na água como forma de acalmar a vítima. Utilizamos o pulsar para fazer o resgate, trazendo a vítima até o leito do rio. Depois, embarcamos ela na nossa aeronave, trazendo até o nosso grupamento, onde recebeu atendimento médico e foi entregue à família", informou o piloto agente PC Valter.



Depois do resgate, José Carlos informou que se perdeu após ficar cansado e não ter mais forças para conduzir o caiaque.



"Eu me perdi, estava sem condição de pedalar, já estava cansado e me acharam, me trouxeram, me atenderam muito bem, fizeram o exame e estou me sentindo muito bem, graças, primeiramente a Deus e segundo a essa equipe que é formidável", afirmou a vítima.

Veja também