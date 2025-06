Cabo inicia festejos do São João 2025 neste fim de semana; confira programação

A- A+

O clima de festa junina tomará conta do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, que dará início à sua programação oficial de São João neste fim de semana.

No sábado (7) e domingo (8), o Polo Estação abre as comemorações a partir das 18h, com atrações musicais locais e a tradicional recepção aos passageiros do Trem do Forró.

Durante os dez dias de celebração nesse polo, o público poderá aproveitar cerca de 40 apresentações, entre shows, quadrilhas juninas e bandas de pífano, além de uma estrutura com praça de alimentação e quiosques de serviços para a população.

Neste ano, o São João do Cabo contará com 12 dias de festa e mais de 50 atrações espalhadas por quatro polos: Polo Estação, Praça 9 de Julho, Ponte dos Carvalhos (Praça Marcos Freire) e Pontezinha (Centro Cultural Mestre Goitá).

Entre os nomes confirmados para a festa estão Priscila Senna, Raphaela Santos, Anderson Neiff, Caviar com Rapadura, Valquíria Santana e Mara Pavanelly. A programação completa está disponível nas redes sociais da Prefeitura do Cabo.

“Queremos que este São João seja um dos melhores que a cidade já viveu. Mas, principalmente, que seja de paz e alegria, que é o que o nosso povo merece. Por isso, várias secretarias estarão envolvidas para garantir um São João seguro para todos que forem prestigiar nossos polos de animação”, declarou o prefeito Lula Cabral.

Serviços

Além das atrações culturais, os polos juninos também oferecerão serviços à população. A Tenda Lilás, da Secretaria da Mulher, estará presente nos polos da Praça 9 de Julho e de Ponte dos Carvalhos, funcionando das 18h às 00h.

O espaço acolherá vítimas de violência ou importunação sexual com suporte psicológico, orientação jurídica e assistência social.

A Secretaria de Assistência Social também participará das ações com uma campanha educativa de combate ao trabalho infantil.

Confira a programação deste final de semana:

Polo Estação: das 18h à 0h

Sábado 07/06

18h – Aleixo dos 8 Baixos

20h – Flor do Araçá

22h – Rodrix

23h30 – Ricardo Lima

Domingo 08/06

18h – Xinelo Rasgado

20h – Wesley e Wanderson

22h – Ava Guimarães

23h30 – Fael.

*O Polo da Estação funcionára nos dias: 07, 08, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28 e 29 de junho.

Veja também