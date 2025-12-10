A- A+

SAÚDE Cabo de Santo Agostinho inicia vacinação contra vírus causador da bronquiolite A Vacina contra o VSR é destinada a gestantes a partir da 28ª semana, visando a saúde e imunidade dos bebês

A Secretaria de Saúde do Cabo de Santo Agostinho recebeu, nessa terça-feira (9), as primeiras doses da vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), destinadas a gestantes a partir da 28ª semana.



O imunizante começou a ser disponibilizado na Policlínica Vicente Mendes, na Cohab, e na USF Manoel Gomes.

A vacina passou a fazer parte do calendário nacional de vacinação do Ministério da Saúde e tem por objetivo prevenir os casos de bronquiolite em recém-nascidos.

O vírus é responsável por 75% dos casos da doença em bebês e por 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de dois anos.

Primeira gestante a tomar o imunizante na cidade, a dona de casa Vânia Dácia, com 31 semanas de gestação, disse estar feliz por ter acesso gratuito à vacina.

“Já havia procurado a rede privada para tomar esta vacina. Daí fiquei sabendo que ela chegaria à rede pública. Esperei um pouco e agora estou tendo essa possibilidade de proteger o meu bebê”, enfatizou.

Como funciona a eficácia

Ao ser aplicada, a vacina produz anticorpos na mãe, que são transferidos para o bebê ainda no útero, oferecendo proteção durante os primeiros meses de vida, período em que a criança está mais vulnerável a doenças respiratórias.

Para receber a dose única, a gestante deve apresentar o cartão do SUS, um documento de identidade e algo que comprove a idade gestacional.

“O imunizante traz um impacto positivo essencial, principalmente nos primeiros meses de vida da criança”, reforça a coordenadora do Programa Municipal de Imunização, Priscila Lelis.

A vacina estará disponível na Policlínica Vicente Mendes, no bairro da Cohab, de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e na USF Manoel Gomes, no Centro, também de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

