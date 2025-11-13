Cabo: MPPE denuncia agente do BPRv por prevaricação e estupro de mulher em posto policial

A- A+

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) ofereceu denúncia contra o agente do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) suspeito de estuprar uma mulher de 48 anos em uma blitz, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na noite de 10 de outubro deste ano.



A denúncia do órgão, por meio da Central de Inquéritos da Capital, foi oferecida nessa quarta-feira (12), e é contra os crimes de estupro e prevaricação, artigos 232 e 319, respectivamente, do Código Penal Militar. Com isso, o denunciado passa a responder formalmente pelas acusações.



Relembre o caso

A mulher, que não teve o nome divulgado, denunciou ter sido vítima de estupro em um posto do BPRv, no Cabo de Santo Agostinho.



A vítima relata que estava dirigindo com uma amiga e suas duas filhas adolescentes no carro, em direção à Praia de Gaibu, quando passou em frente à unidade policial na PE-60 e foi parada por três policiais que pediam a habilitação da condutora.



Após mostrar o documento, a mulher afirma que foi convidada pelo policial militar a sair do carro. Ele apresentou débitos existentes referentes a licenciamento e multa do veículo.



Logo em seguida, teria pedido para que ela saísse do carro e entrasse no posto policial. O PM em questão teria avisado aos colegas que ela iria entrar no posto para beber água. A mulher, no entanto, não havia pedido a bebida.

Ao acompanhar o policial, imaginando que deveria preencher documentações referentes ao carro que apresentava pendências de IPVA, ela diz ter sido empurrada para dentro de um quarto com dois beliches, onde teria sofrido tentativas de penetração e foi obrigada a realizar sexo oral no policial.



A defesa da mulher detalha que o suposto criminoso teria entregado uma toalha para que ela se limpasse após o ato de violência e ordenou que a vítima tomasse dois copos d’água, para limpar o sêmen da boca.



Durante entrevista coletiva, o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, chegou a pedir desculpas à vítima, em nome da pasta e da corporação.



O gestor chegou a dizer que o caso pode ser considerado como uma "exceção" e que posturas como estas dentro da instituição são "inaceitáveis".



Em depoimento, os dois dos três policiais envolvidos na blitz confirmaram que viram o momento em que a denunciante teria saído do posto do BPRv seguida pelo terceiro policial de plantão.

Eles também confirmaram que a mulher segurava um copo d'água no momento em que saiu do posto policial e disseram que o sargento não falou nada a respeito da abordagem.



Confira na íntegra a nota da PMPE

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informa que foi concluído e remetido ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE), o Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado para apurar os fatos ocorridos no posto do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), no Cabo de Santo Agostinho, envolvendo a conduta de policiais durante uma abordagem.

Todos os procedimentos investigativos foram realizados em estrita observância aos ritos legais e às normas internas da Corporação, assegurando uma apuração rigorosa dos fatos de forma imparcial e transparente.

O referido IPM que tramita em segredo de justiça foi concluído com celeridade e rigor técnico, sendo encaminhado ao MPPE que já ofereceu a denúncia na Justiça Militar.

A PMPE reafirma seu compromisso permanente com a ética, a disciplina, a transparência e a legalidade, pilares que norteiam sua atuação e sua responsabilidade perante a sociedade pernambucana.

Veja também