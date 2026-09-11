A- A+

RMR Cabo: Polícia Militar atira em homem durante atuação preventiva na Praia de Gaibu O homem foi socorrido por guarda-vidas e policiais militares para uma unidade de saúde da região. Não há informações sobre o estado de saúde dele

Um homem foi baleado pela Polícia Militar na tarde dessa quinta-feira (10), na Praia de Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR), durante uma atuação preventiva no local.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver o momento em que o homem é atingido por um disparo de arma de fogo.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), os policiais abordaram o suspeito, que teria reagido e tentado tomar a arma de fogo de um dos agentes. Durante a tentativa, ele foi baleado.

O homem foi socorrido por guarda-vidas e policiais militares para uma unidade de saúde da região. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Investigação

A Polícia Civil de Pernambuco registrou a ocorrência como resistência e lesão corporal decorrente de intervenção policial. O caso está sendo investigado pela 14ª Delegacia de Polícia de Homicídios (DPH).

A Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social (SDS), por meio de nota, informou que instaurou um Procedimento Preliminar para coletar informações e avaliar a abertura de um processo administrativo.

O objetivo é apurar, sob o aspecto ético-disciplinar, possíveis condutas irregulares dos militares. O procedimento está em tramitação no órgão correcional.

Veja também